“Il possesso di armi nucleari è una scelta assolutamente irreversibile finché esisteranno forze ostili che le utilizzano come strumento per raggiungere la propria egemonia”. Kim Jong Un ha rilanciato lo sviluppo del programma atomico della Corea del Nord. Lo ha fatto senza usare mezzi termini visitando alcuni impianti per la produzione di materiale nucleare e strutture dedicate alla ricerca sugli armamenti. E chiarendo ancora una volta che Pyongyang non intende rinunciare al proprio status di potenza nucleare.

Il messaggio nucleare di Kim

Il leader nordcoreano non si è limitato a ribadire lo status nucleare del suo Paese. Ha anche chiesto di aumentare la capacità produttiva e di sviluppare armi sempre più potenti. Le immagini, diffuse dall’agenzia ufficiale KCNA, hanno mostrato Kim intento a camminare tra file di apparecchiature, forse centrifughe per l’arricchimento dell’uranio. Nel momento in cui scriviamo non conosciamo né i nomi degli stabilimenti né la loro ubicazione.

Secondo quanto riferito da Reuters, nel corso della visita Kim ha sollecitato un ampliamento sistematico della produzione di materiale nucleare e una maggiore operatività delle armi atomiche tattiche, da impiegare in diversi scenari e per differenti missioni militari. Il riferimento è soprattutto presumibilmente alla Corea del Sud, definita dal presidentissimo il Paese nemico più pericoloso con cui Pyongyang condivide un confine.

A cosa punta la Corea del Nord

Kim ha sostenuto che la diversificazione degli impieghi delle testate tattiche rappresenti una priorità sempre più urgente alla luce dell’evoluzione della guerra moderna e delle minacce alla sicurezza nazionale. Ha inoltre accusato gli Stati Uniti di incoraggiare i propri alleati a dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare e a sviluppare forme di condivisione delle capacità atomiche. Il leader ha quindi avvertito che qualsiasi tentativo internazionale di negare lo status nucleare nordcoreano, inserito nella Costituzione nel 2023, sarebbe considerato una dichiarazione di guerra.

“La nostra capacità nucleare è ormai una realtà”, ha affermato, aggiungendo che Pyongyang non ha intenzione di chiedere il riconoscimento di altri Paesi. La visita rappresenta, secondo l’agenzia sudcoreana Yonhap, la quarta ispezione di Kim a un impianto nucleare dal settembre 2024. Un dato che conferma la centralità attribuita dal Paese alla produzione di materiale fissile e allo sviluppo di nuove capacità militari. Le suddette immagini diffuse da KCNA hanno inoltre mostrato alcuni piccoli ordigni standardizzati, identificati dagli analisti come possibili testate tattiche Hwasan-31.

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