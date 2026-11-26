Le reti commerciali europee entrano nel perimetro delle operazioni cyber attribuite a strutture statali iraniane. Parigi ha ricondotto ai Guardiani della Rivoluzione islamica (IRGC) l’attacco che, in ottobre, ha compromesso i sistemi di refrigerazione di oltre 700 supermercati francesi, provocando danni materiali, perdite alimentari e incendi. L’indagine ha identificato nell’unità Shahid Kaveh la struttura responsabile, mentre il Financial Times riferisce di episodi analoghi segnalati a novembre in altri dieci Paesi europei, ancora privi di un’attribuzione ufficiale. La vicenda sembra evidenziare l’esposizione delle tecnologie di controllo industriale a operazioni capaci di produrre effetti fisici attraverso reti digitali, ampliando il perimetro della competizione cyber oltre gli obiettivi militari e le infrastrutture tradizionalmente considerate strategiche.

Cosa sappiamo

L’attribuzione formalizzata il 9 novembre dalle autorità francesi identifica Shahid Kaveh come responsabile dell’operazione, collocandola all’interno del Centro elettronico e cyber del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica. La ricostruzione del Centre de Coordination des Crises Cyber (C4), organismo interministeriale composto da ANSSI, COMCYBER, DGSE, DGSI e Direction générale de l’armement, associa la campagna a una struttura già osservata in precedenti attività contro sistemi industriali. Il gruppo è noto anche con l’identità digitale CyberAv3ngers, ricondotta dalle autorità statunitensi a operazioni contro dispositivi di controllo industriale in diversi settori. L’indagine francese ha raccolto elementi tecnici e informativi che hanno consentito di attribuire a Teheran l’azione contro la grande distribuzione, distinguendola da altri incidenti informatici per i quali non è stata formalizzata una responsabilità

Le intrusioni europee e il problema dell’attribuzione

Secondo il Financial Times, nel corso di novembre attacchi analoghi hanno interessato supermercati in altri dieci Paesi europei, compresa l’Irlanda. La diffusione geografica degli episodi alimenta interrogativi sulla possibile correlazione tra le campagne, ma non consente di stabilire un coordinamento riconducibile a un unico soggetto. Il quadro rimane distinto dall’operazione francese, per la quale è stata annunciata un’attribuzione ufficiale. L’esposizione dei sistemi OT (Operational Technology), impiegati per governare apparati fisici e processi automatizzati, riguarda una componente della sicurezza industriale spesso distinta dalle reti informatiche convenzionali. La compromissione di tali dispositivi può incidere sulla continuità delle attività, sulla gestione degli impianti e sulla catena distributiva, trasformando un’intrusione digitale in un problema di sicurezza economica. La testata britannica riporta anche valutazioni sulla possibile convergenza di interessi tra diversi attori nell’ambito delle operazioni cyber, richiamando scenari di cooperazione indiretta e dinamiche di reciproca influenza. Le ipotesi avanzate dagli analisti aprono interrogativi sulle interazioni tra capacità offensive e sulle possibili implicazioni di queste attività per gli equilibri di sicurezza europei.

Parigi porta il dossier a Bruxelles

La risposta francese ha superato la dimensione investigativa per assumere una connotazione diplomatica. Parigi ha convocato l’ambasciatore iraniano e ha chiesto ai partner europei di valutare misure sanzionatorie nei confronti dei responsabili dell’operazione. Il 16 novembre, al Consiglio Affari esteri dell’Unione europea, il ministro Jean-Noël Barrot ha presentato elementi documentali relativi all’attacco, sollecitando l’adozione di sanzioni europee entro un mese e dichiarando di aver raccolto il sostegno di una larga maggioranza degli Stati membri. L’iniziativa mira a tradurre l’attribuzione politica in una risposta condivisa a livello comunitario. La protezione dei sistemi industriali connessi, la cooperazione tra servizi d’intelligence e autorità tecniche e la capacità di individuare responsabilità individuali e organizzative costituiscono, in questa prospettiva, componenti della sicurezza europea. Gli incidenti contro la grande distribuzione dimostrano come la difesa cyber debba estendersi anche a sistemi civili distribuiti, la cui compromissione può generare conseguenze economiche, operative e diplomatiche.