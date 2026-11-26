Gli Stati Uniti stanno ritirando i più vetusti caccia F-15 Eagle della loro flotta e potrebbero anche prendere in esame l’opzione di cederli all’Ucraina mentre la Russia intensifica i propri attacchi aerei. Rispetto agli F-16 Fighting Falcon, caccia di fabbricazione statunitense già in dotazione alle forze aeree ucraine dopo la fornitura concessa dai partner della NATO, la piattaforma F-15 offrirebbe ai piloti di Kiev un radar con capacità superiori, un carico missilistico maggiore e più munizioni per difendere lo spazio aereo e contrastare le minacce aeree e i droni russi.

È noto che gli attacchi sferrati da Mosca contro obiettivi militari e infrastrutture critiche attraverso combinazioni di droni suicidi della famiglia Geran e armi di precisione come i missili balistici tattici Iskander, imissili da crociera Kalibr e i Kinzhal, i missili ipersonici aviolanciati, rappresentano una crescente minaccia per l’Ucraina, che, rimasta a corto di missili intercettori per i sistemi Patriot e gli altri sistemi di difesa antiaerea, si trova costretta a impiegare i suoi caccia per intercettare e abbattere i missili e i droni lanciati dalle Forze armate del Cremlino. Per questo, mentre Mosca intensifica i suoi raid per aumentare la pressione sul governo di Kiev e piegare il morale della popolazione civile in quello che rischia di essere il quinto inverno di guerra, Washington potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di cedere i vecchi caccia da superiorità aerea F-15C/D Eagle che l’U.S. Air National Guard sta ritirando dal servizio attivo. Secondo quanto riportato da Forbes, il trasferimento di circa cinquanta esemplari di “Aquile” nelle versioni C e D potrebbe rappresentare “un’alternativa rapida e altamente efficace, capace di ovviare ai lunghi tempi di attesa necessari per l’acquisizione di nuovi caccia” da parte della Forza aerea ucraina, che sta già operando – oltre che sui Sukhoi e sui MiG – sugli F-16 e sui Mirage 2000 di fabbricazione francese. L’F-15 Eagle, anche nelle versioni più antiquate, che differiscono molto dalle ultime versioni della piattaforma, come l’F-15E e l’F-15EX Eagle II, offrirebbe capacità superiori rispetto ai Falcon destinati all’Ucraina, rispondendo così alle richieste di sostegno del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che continua a sollecitare forniture di missili Patriot, ma è consapevole del successo che i piloti ucraini stanno ottenendo nel pattugliare lo spazio aereo nazionale e nell’abbattere centinaia di droni russi. Da oltre quattro anni, il territorio ucraino, compresi i grandi centri abitati come Kiev, è bersaglio di missili balistici e da crociera e di droni suicidi sviluppati sulla base degli Shahed iraniani. La strategia adottata da Mosca, che sta ora integrando nuovi droni a reazione più veloci e difficili da intercettare, come i Geran IV e V, è basata sulla “saturazione” delle difese aeree ucraine per colpire obiettivi critici e fiaccare la determinazione degli ucraini. A causa della carenza di missili intercettori, gli aerei da combattimento ucraini vengono impiegati per intercettare droni e missili e abbatterli nella loro corsa sull’obiettivo. Un pilota può condurre fino a cinque missioni in un giorno.

Come riportato da un’analisi redatta dal Royal United Services Institute, “l’enorme pressione esercitata sulla flotta aerea ucraina dai continui attacchi russi” sta “assorbendo gran parte della capacità operativa” dei caccia ucraini, “limitando la disponibilità di velivoli per altri compiti militari”. L’Ucraina non dispone di un numero sufficiente di aerei pronti al combattimento per far fronte a tutte le missioni richieste e ha un disperato bisogno di pezzi di ricambio per gli aerei che, missione dopo missione, continuano ad accumulare ore di volo.

La flotta di F-15 che verrà dismessa dalla Guardia Nazionale degli Stati Uniti, velivoli dotati di radar con capacità di rilevamento e tracciamento e con un’affidabilità nettamente superiori a quelle dei radar installati sugli F-16, un’ampia autonomia e un ampio raggio d’azione e un armamento che, oltre al cannoncino da 20 mm, potrebbe prevedere i nuovi razzi guidati Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), specificamente studiati per abbattere droni a basso costo, potrebbe assolvere compiti di difesa aerea; gli F-15 permetterebbero di liberare gli F-16 ucraini per le missioni multiruolo, lasciando alle Aquile il loro compito “naturale”: individuare, ingaggiare e neutralizzare le minacce aeree per contribuire allo sforzo bellico di Kiev. Rafforzare le capacità di difesa aerea dell’Ucraina in questo senso non farebbe altro che ribadire la volontà di Washington di non lasciare che Kiev perda la guerra, senza superare ulteriormente le vecchie “linee rosse”.