Londra vuole sapere su chi può contare in caso di guerra. Per la prima volta dalla fine della Guerra fredda, i vertici delle forze armate britanniche hanno scritto a circa 100 mila riservisti strategici. Secondo quanto rivela il Telegraph, le lettere portano la firma dei capi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Ai destinatari si chiede di aggiornare i recapiti, indicare il lavoro che svolgono e segnalare le competenze acquisite dopo il congedo. C’è anche un invito a tornare ad addestrarsi su base volontaria, a partire da Steadfast Defender, l’esercitazione della Nato in programma la prossima primavera.

La riserva strategica britannica comprende ex militari che hanno lasciato il servizio da poco e che - in circostanze eccezionali - possono essere richiamati. “Queste lettere non significano che i riservisti stiano per essere mobilitati”, ha precisato il ministro per i Veterani Calvin Bailey. La maggior parte di loro, ha aggiunto, non tornerà mai in uniforme. Per la Difesa però conta anche sapere che cosa hanno imparato a fare una volta lasciate le caserme.

A spiegare la mossa britannica ci sono anche i numeri. L’Esercito si avvicina ai 73 mila militari in servizio attivo, ai minimi dai tempi delle guerre napoleoniche. Già lo scorso anno la revisione strategica della difesa aveva raccomandato al governo di riprendere i contatti con gli ex militari. Ora Londra guarda con maggiore attenzione all’articolo 3 del Trattato Nord Atlantico, che impegna ciascun alleato a sviluppare la capacità di resistere a un attacco armato, da solo e insieme agli altri membri della Nato.

Sullo sfondo c’è la minaccia russa. La scorsa settimana missili da crociera russi e un drone hanno raggiunto la Polonia orientale, a meno di cento chilometri dal luogo in cui era in corso un’esercitazione a guida britannica. Il premier polacco Donald Tusk ha evocato una “provocazione intenzionale” nei confronti di Londra, Varsavia e degli alleati. Anche la Royal Air Force ha rivisto le precauzioni nelle basi britanniche. Secondo il quotidiano, la Raf ricovera gli aerei negli hangar durante la notte e progetta di installare reti per proteggerli dai droni.