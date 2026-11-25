Mercoledì 25 novembre ha preso il via la più ampia edizione di sempre dell’esercitazione “Golden Dragon” presso la base navale di Ream – scalo situato sulla costa meridionale della Cambogia – che vede un’importante presenza militare cinese.

L’esercitazione è stata inaugurata congiuntamente dal generale Tea Seiha a capo del dicastero della Difesa cambogiano e dal contrammiraglio Liu Sumin, comandante della base navale di Guangzhou dell’Esercito Popolare di Liberazione.

L’attività, l’ottava della serie “Golden Dragon”, avrà una durata di 15 giorni e si concluderà il 9 dicembre. Le truppe e gli equipaggiamenti cinesi sono giunti a Ream via mare domenica: prima dell’inizio delle manovre, era stata segnalata la presenza di tre navi da guerra cinesi presso la base. Secondo alcune stime, il numero di effettivi che prendono parte all’esercitazione oscilla tra i duemila e i tremila circa. La Cina ha mobilitato una serie di veicoli pesanti tra cui il Main Battle Tank (MBT) Type 96A, radar di sorveglianza mobili tipo LCQ-776 e numerosi mezzi ruotati e cingolati di vario tipo.

Formalmente è un’esercitazione anti pirateria

Le forze armate cambogiane hanno reso noto che le esercitazioni prevedono l’impiego di munizioni reali, mezzi pesanti e droni, oltre a significativi spostamenti di truppe via terra, via mare e nei cieli. Il tema ufficiale dell’operazione è “Operazioni congiunte di lotta al terrorismo e alla pirateria, e attività di carattere umanitario”.

Le esercitazioni terrestri si terranno presso scuole di addestramento militare nelle province di Kampong Speu e Kampot. Le manovre navali e aeree avranno come base di partenza Ream, una base aerea e le acque al largo della provincia di Preah Sihanouk; un avviso diramato dalla base navale di Ream ha fissato un’esercitazione in mare per il 3 dicembre, mentre l’evento principale, che prevede l’uso di munizioni reali, è programmato per il 5 dicembre.

Ream dimostra l’uso duale delle infrastrutture portuali cinesi

È però la base di Ream a rendere queste manovre oggetto di attenzione. Pechino ha contribuito a finanziare l’ampliamento della struttura portuale e Washington ha più volte espresso il timore che la Cina possa utilizzare il porto rinnovato per estendere la propria influenza nel Golfo di Thailandia e da lì proiettarsi verso l’Oceano Indiano, mantenendo nel contempo una posizione avanzata nel Mar Cinese Meridionale, che come sappiamo è oggetto di un annoso contenzioso territoriale tra la Cina e altri Paesi rivieraschi che risulta essere particolarmente acceso, in questa fase, con le Filippine.

La Cambogia nega di aver concesso alla Cina un accesso privilegiato al porto, sottolineando che dall’inaugurazione del nuovo molo nell’aprile 2025, vi hanno fatto scalo anche navi da guerra giapponesi e vietnamite.

La questione però è particolarmente rilevante per quanto riguarda la condotta cinese riguardante l’utilizzo militare di un’infrastruttura civile che ha direttamente finanziato, in quanto questo stesso modus operandi – paventato più volte nel corso degli anni anche da queste colonne – potrebbe facilmente essere riproposto altrove.

Da Gibuti al Senegal la Cina costruisce porti profondi

Se Gibuti, posizionata a ridosso del vitale stretto di Bab el-Mandeb, è stata l’unica base navale cinese al di fuori del territorio continentale o insulare cinese, ora non è più così, e le infrastrutture portuali che Pechino sta finanziando in diversi Stati africani, e in alcuni asiatici, lasciano presagire che quanto osservato a Ream, in Cambogia possa essere riproposto.

Proprio Gibuti ci offre un ulteriore spunto di riflessione in tal senso: nello scalo cinese del porto, Pechino ha infatti completato un molo abbastanza grande da ospitare una portaerei, che potrebbe potenzialmente consentire alla marina cinese di proiettare la sua potenza al di fuori delle tradizionali aree operative dei mari della Cina orientale e meridionale, con una direttrice privilegiata verso il Mare Nostrum, dove ha dimostrato di voler essere sempre più attivamente presente tramite esercitazioni navali congiunte effettuate con l’Egitto. Quella base è stata costruita tra il 2016 e il 2017 come “struttura di supporto” navale in funzione, secondo Pechino, delle operazioni antipirateria al largo delle coste della Somalia: una similitudine con la funzione dell’esercitazione in Cambogia che riteniamo non sia affatto casuale.

Restando in Africa la Cina ha investito in strutture portuali che vanno dal Kenya sino alla Mauritania passando per la Namibia, l’Angola, la Nigeria e il Senegal: potenzialmente anche questi investimenti infrastrutturali potrebbero essere sfruttati nello stesso uso duale. In particolare Angola, Kenya, Tanzania e le Seychelles potrebbero vedere l’apertura di strutture militari come quella di Gibuti.

In Asia, la Cina ha importanti investimenti e un partenariato strategico col Pakistan, e sebbene si sia ritirata, dopo tre anni di trattative, dal finanziamento del porto principale dello Sri Lanka (precisando comunque che la collaborazione col Paese continua), l’impronta cinese va allargandosi.

La ricerca da parte della Cina di scali navali lungo le principali rotte marittime non è da intendersi esclusivamente a fini commerciali: nel Pacifico gli accordi con Kiribati e quelli cercati con le Salomone – che hanno invece stretto un partenariato di sicurezza con l’Australia di recente – evidenziano la volontà di essere presenti oltre la Prima Catena di Isole in modo da eludere l’accerchiamento degli alleati statunitensi e proiettare la propria forza navale in profondità nel Pacifico centrale.

La possibilità di vedere navi da guerra cinesi nei porti che la Cina ha contribuito a costruire in Africa e altrove, come forma non solo di soft power ma di smart power, quindi di proiezione strategica in senso militare, non è da escludersi a priori e il caso cambogiano lo dimostra.