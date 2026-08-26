La Coalizione dei Volenterosi alza il livello: maxi-esercitazioni in Polonia

La Coalizione dei Volenterosi si avvia verso una fase più avanzata della propria pianificazione politico-militare. Nel corso della riunione di Kiev del 24 agosto, i Paesi partecipanti hanno ribadito il sostegno all’Ucraina e confermato il lavoro sulla Multinational Force Ukraine (MNF-U), prevista nell’ambito delle future garanzie di sicurezza per il Paese. Il presidente francese Emmanuel Macron ha indicato ottobre e novembre 2026 come periodo previsto per le prime grandi esercitazioni in Polonia. L’iniziativa porta sul terreno una parte degli impegni definiti nei mesi precedenti sul piano politico e militare.

Cosa sappiamo

Secondo quanto comunicato dai Paesi partecipanti, le attività saranno orientate alla verifica della capacità di forze appartenenti a diversi ordinamenti di operare secondo procedure condivise. Tra gli aspetti considerati figurano comando e controllo, interoperabilità, logistica e mobilità delle unità. La MNF-U è stata concepita per un eventuale scenario successivo a una cessazione credibile delle ostilità e il suo impiego richiederebbe ulteriori decisioni politiche. Le attività previste sul territorio polacco avranno quindi la funzione di verificare procedure, collegamenti e meccanismi di coordinamento utili a un eventuale futuro dispiegamento.

La Polonia e il fianco orientale europeo

La scelta della Polonia è legata alla sua posizione geografica e al ruolo che il Paese svolge nella mobilità militare sul fianco orientale europeo. La rete infrastrutturale nazionale consente il trasferimento di personale, mezzi e materiali attraverso i principali assi terrestri, ferroviari e aeroportuali dell’area.

In parallelo, Varsavia sta sviluppando East Shield, programma destinato a rafforzare il dispositivo di sicurezza lungo il confine con la Bielorussia e nell’area prospiciente Kaliningrad. Secondo le autorità polacche, il progetto comprende fortificazioni, ostacoli naturali e altre opere destinate a incrementare la capacità di protezione del territorio.

La combinazione tra infrastrutture militari, mobilità strategica e sorveglianza del territorio conferisce alla Polonia una funzione significativa nell’assetto di sicurezza dell’Europa centro-orientale. La sua posizione consente inoltre di collegare le esigenze di difesa nazionale con quelle più ampie relative alla mobilità delle forze europee sul fianco orientale.

Tecnologia, industria e una nuova postura strategica

Nel corso della riunione di Kiev, la difesa aerea ucraina è stata indicata tra le priorità dell’assistenza militare, insieme a una maggiore cooperazione con l’industria della difesa e alla condivisione di tecnologie. I partecipanti hanno inoltre confermato l’intenzione di ampliare la collaborazione tra il comparto industriale ucraino e quello degli Stati sostenitori.

Il governo britannico ha annunciato la possibilità di consentire al colosso MBDA di fornire all’Ucraina informazioni classificate relative a componenti britanniche del missile da crociera SCALP/Storm Shadow. Secondo Londra, l’iniziativa è destinata a sostenere lo sviluppo della produzione nazionale ucraina di questi sistemi.

Sul piano economico, i governi partecipanti hanno inoltre confermato l’intenzione di mantenere la pressione sul complesso militare-industriale russo, contrastando l’elusione delle sanzioni e intervenendo sulle reti finanziarie e logistiche associate alla cosiddetta Shadow Fleet.

Per gli analisti le esercitazioni previste in Polonia per ottobre e novembre, rappresenteranno uno dei passaggi attraverso cui sarà verificata la preparazione della futura struttura multinazionale. L’effettiva efficacia del dispositivo dipenderà dalla capacità dei partecipanti di coordinare catene di comando, collegamenti logistici, procedure interoperabili e mobilità delle unità. Qualsiasi eventuale impiego della MNF-U, si apprende, resterà comunque subordinato alle condizioni politiche e giuridiche che dovessero emergere da un futuro accordo sulla cessazione delle ostilità.