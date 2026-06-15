Ecco il Pesaro Film Festival fra classici e nuove tendenze

La Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro diretta da Pedro Armocida (foto), tradizionale prestigioso appuntamento di metà giugno, è giunta ormai all'edizione 62ma non si stanca di sondare le frontiere del cinema che verrà. Per farlo deve guardare al passato senza però trascurare la direzione in cui si orienta la settima arte. E le nuove tendenze si danno appuntamento nel capoluogo marchigiano nella rassegna che si è aperta ieri e durerà fino a sabato. L'ospite più atteso è il regista milanese Maurizio Nichetti al quale è dedicata la serata conclusiva del più atipico dei festival nostrani. Il "Woody Allen italiano", autore di titoli fortunatissimi come Ratataplan, Ho fatto splash, Stefano Quantestorie, Ladri di saponette e molti altri è stato infatti un pioniere di una forma di cinema innovativo all'inizio degli anni Ottanta e per tutti i Novanta del secolo scorso, rielaborando il genere comico mescolandolo ad aspetti surreali e provocatori.

Un altro nome di tutto rispetto è quello di Edoardo De Angelis che ha firmato la regia di Perez, Indivisibili e Comandante, tre film e altrettante tematiche che hanno permesso di dare uno sguardo innovativo e non distratto a storia, cronaca e società. Sarà in piazza nella serata di martedì quando incontrerà il pubblico e farà luce sulla propria vicenda artistica prima della proiezione del film pluripremiato che nel 2016 ha lanciato le gemelle Fontana, protagoniste di Indivisibili.

L'attrice Chiara Francini sarà invece sul palco di piazza del Popolo la sera di venerdì in cui è in programma la riproposta di Coppia aperta quasi spalancata, commedia attraversata da una dose di ironia mentre l'evento dedicato a Milco Manchevski è in agenda per mercoledì dal momento che alle 21.30 sul maxischermo scorreranno i fotogrammi di Dust per il quale il regista venne candidato agli Oscar senza poi aggiudicarsi l'ambita statuetta.

In più la rassegna "La vela incantata - Cinema in spiaggia", curata da Steve Della Casa, conservatore della Cineteca nazionale, consentirà di riassaggiare alcuni fra i capolavori del passato. Madrina del festival è la giovane attrice italiana Antonia Fotaras