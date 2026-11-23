«Adesso basta!». Così titola il manifesto di IndustriAll, l’organizzazione dei sindacati metalmeccanici europei, in vista della manifestazione di domani davanti alla sede dell’Europarlamento a Strasburgo.

«Non è più tollerabile - spiega Davide Sperti, leader Uilm - che il lavoro sia la prima voce sulla quale si disinveste quando le cose vanno male e l’ultima sulla quale si investe quando le cose vanno bene. Basta con i finanziamenti pubblici senza impegni vincolanti su occupazione e investimenti industriali».

La crisi in cui è sprofondato il settore automotive europeo è arrivata a un punto di svolta. Le norme rivelatesi suicide del «Green deal» con l’imposizione del «tutto elettrico» dal 2035 e varate senza alcuna programmazione energetica, economica e occupazionale, hanno messo in ginocchio il «sistema» determinando, soprattutto in Germania, chiusure di impianti e perdite consistenti di posti (100mila, al momento, solo per Volkswagen) e favorendo l’invasione dei big cinesi. Per non parlare del crollo del valore delle azioni in Borsa dei costruttori. Tempi duri, infatti, anche per i colossi occidentali, in primis Stellantis, la cui capitalizzazione è scesa sotto quota 10 miliardi, giù di quasi il 90% dal picco di marzo 2024. In generale sempre sul 2024, per i big europei il valore in Borsa è calato del 60% a 170 miliardi (circa 230 miliardi in fumo). Ma capitalizzazioni in crisi (bruciati 270 miliardi di dollari) anche per le case cinesi: sono troppe, vendono poco e soffrono di sovraccapacità. Da qui l’obbligo di esportare 10 milioni di veicoli nel mondo mettendo in difficoltà i rivali occidentali. Nel frattempo, la revisione delle norme che riconoscono la neutralità tecnologica (via libera anche ai carburanti rinnovabili), insieme alla necessità di stabilire il 70% del Made in Europe per chi produce nel Continente, continua da troppi mesi a non trovare il via libera definitivo. Ci sono state importanti aperture rispetto al precedente piano e Massimiliano Salini, vicepresidente del Ppe e relatore della revisione in atto, confida in ulteriori miglioramenti, ma c’è chi resta scettico e giudica il tutto un «pannicello caldo». Si tratta di Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione attività produttive della Camera e autore del libro L’auto in panne. «Occorrono coraggio, velocità e difesa del Made in Europe - afferma - oltre a porre vere barriere ai cinesi per almeno 3-4-5 anni. E basta con le multe miliardarie. Se non si agirà in tale direzione diventeremo dipendenti dalla Cina».

Intanto, è arrivato un nuovo rinvio, quello al voto sull’Industrial Accelerator Act e sulla proposta del Made in Europe alle Commissioni Imco (Tutela dei consumatori), Itre (Industria ed energia) e Inta (Commercio) del Parlamento Ue. Dal 1° dicembre il tutto è slittato al 14 dicembre per mettere le parti politiche d’accordo, se poi così sarà. Domani, dunque, migliaia di metalmeccanici europei si faranno sentire a Strasburgo. «Ci sono responsabilità precise dell’Ue - avverte il sindacalista Sperti - che continua a non avere una visione comune e una vera politica industriale. Ma ci sono anche responsabilità delle grandi imprese che, dopo aver ricevuto ingenti finanziamenti pubblici, hanno rinviato gli investimenti».