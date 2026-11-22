Forse c’è un motivo se all’ultimo vertice Apec, il Forum sulla cooperazione dell’Asia-Pacifico andato in scena nei giorni scorsi a Shenzhen, in Cina, Xi Jinping ha accolto Takaichi Sanae con la massima freddezza. Nessun bilaterale, dialoghi personali scarni e, in generale, pochissima voglia da parte del leader cinese di distendere i rapporti diplomatici con il Giappone. A pesare, lungo l’asse Pechino-Tokyo, le recenti dichiarazioni di Takaichi, non ritrattate nonostante l’ira del Dragone, secondo la quale un ipotetico attacco o blocco navale cinese contro Taiwan potrebbe aprire all’eventualità di un intervento militare delle forze nipponiche. C’è però un altro aspetto che non piace a Xi: il riarmo che sta portando avanti il Giappone su esplicita pressione statunitense.

Le richieste militari statunitensi al Giappone

La situazione è la seguente. Secondo quanto riportato dall’emittente giapponese NHK, Washington avrebbe chiesto a Tokyo di stanziare oltre 3 trilioni di yen, pari a circa 18,8 miliardi di dollari, nell’arco di cinque anni per migliorare l’ospitalità delle forze armate statunitensi di stanza nel Paese.

Calcolatrice alla mano, la somma richiesta è quasi il triplo dell’attuale livello di spesa, che per la finestra 2022-2026 ha superato i 6,6 miliardi di dollari. Al momento il Giappone si fa carico delle spese per le utenze e degli stipendi dei dipendenti delle basi statunitensi presenti nel Paese, dei costi per il trasferimento dell’addestramento militare statunitense e di altre voci.

I due governi negoziano il livello di ripartizione dei costi quasi ogni cinque anni. Ebbene, sono in corso colloqui a livello tecnico tra le autorità estere e della difesa di Washington e Tokyo in merito al periodo quinquennale che inizierà il prossimo anno fiscale. La richiesta degli Usa? Triplicare, come detto, la somma stanziata. La prima risposta del governo Takaichi? C’è la disponibilità ad aumentare il contributo ma non in maniera eccessiva. Una fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime, caldissime settimane.

Il riarmo di Tokyo

Il Giappone preferirebbe investire denaro in infrastrutture strategiche più che nella ristrutturazione di vecchi edifici e nel provvedere alla manutenzione dei mezzi militari statunitensi. L’ultima volta che Donald Trump, durante la sua precedente amministrazione, ha chiesto a Tokyo di aumentare questa spesa, nello specifico di quadruplicarla, il governo nipponico ha guadagnato tempo fino all’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. Adesso una simile exit strategy non è praticabile, visto che l’attuale accordo tra le parti scade nel marzo 2027.

In ogni caso il Giappone si sta riarmando. Il governo ha votato per porre fine a 80 anni di restrizioni all’esportazione di armi. Significa che navi da guerra, missili intercettori, aerei da combattimento e tanto altro ancora, sono tutti idonei all’esportazione.

Anche se la narrazione occidentale inquadra la situazione come un “recupero” del divario tecnologico da parte di Tokyo rispetto ad altri Paesi, bisogna sottolineare che i giapponesi non partono da zero. Hanno già trasferito missili Patriot agli Stati Uniti lo scorso novembre. L’Australia ha scelto la fregata nipponica di classe Mogami per il suo programma di navi da combattimento di superficie. E ancora: le Filippine sono in trattative per l’acquisto di sistemi di difesa aerea giapponesi.

Un bastione anti cinese

I motori del Giappone sono quindi caldissimi. La Strategia di Sicurezza Nazionale del 2022 ha fissato l’obiettivo di raddoppiare la spesa per la Difesa, portandola al 2% del pil, entro il 2027. Il bilancio della Difesa per l’anno fiscale 2025, pari a 8.700 miliardi di yen, ha dimostrato che non si tratta di retorica fine a se stessa. La riprova arriva dal bilancio corrente che ha raggiunto i 9.040 miliardi di yen (circa 58 miliardi di dollari), con una spesa totale per la sicurezza di circa 10.600 miliardi di yen, pari a circa l’1,9% del pil.

L’acquisizione di capacità di contrattacco, il richiamato allentamento delle restrizioni all’esportazione di armi, l’acquisto di missili Tomahawk di fabbricazione statunitense e l’accelerazione del dispiegamento dei missili a lungo raggio Type-12 dimostrano che Tokyo è pronta a reinterpretare i vincoli del dopoguerra in un contesto strategico più ostile.

Ma perché il Giappone si sta riarmando? Ci sono le pressioni statunitensi, certo, che coincidono però con le esigenze del governo di Takaichi: rispondere al meglio al parallelo rafforzamento militare di Cina e Corea del Nord, oltre a tenere testa ai sempre più recenti sconfinamenti aerei della Russia nei territori contesi del nord.

Tensioni in aumento

In tutto questo il Giappone continua a guardarsi intorno. La modernizzazione militare cinese prosegue, accompagnata da una persistente attività nella “zona grigia” intorno alle isole Senkaku. Allo stesso tempo, un’ipotetica crisi a Taiwan, sia essa dovuta a un blocco o a un intervento diretto, non è più una remota possibilità. Il risultato è che Tokyo si trova a cavallo di molteplici focolai di tensione.

Per quanto riguarda il dossier taiwanese, le isole Nansei (chiamate anche Ryukyu) si estendono verso Taiwan, con alcuni punti a soli 110 chilometri di distanza. Non solo: le rotte marittime cruciali che attraversano lo Stretto di Miyako e il Canale di Bashi trasportano la stragrande maggioranza delle importazioni energetiche del Giappone. Un’interruzione in questi corridoi si tradurrebbe immediatamente in uno shock economico.

Da qui il riarmo giapponese e le richieste statunitensi di procedere in gran fretta. La Cina, ovviamente, critica la nuova postura nipponica. Gli alti funzionari di Pechino hanno definito i piani di Takaichi un “nuovo militarismo”. Un termine che in Asia richiama i fantasmi del passato.