Nelle ultime settimane non serve andare al cinema per vedere una spy story, basta seguire la storia di Jensen Huang, fondatore di Nvidia, e il tradimento che ha permesso di bucare l’embargo tecnologico più blindato del pianeta.

Al centro della scena c’è Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, finita nel mirino Usa che sospetta lavorasse per l’intelligence di Pechino. E sembra che la sua capacità non è stata solo costruire un rapporto privilegiato con Jensen Huang, quanto nell’architettare un ponte per portare i super-chip americani fin dentro la Grande Muraglia.

Quando Washington ha imposto un veto sull’esportazione di chip avanzati, la fame cinese di processori sembrerebbe aver generato un mercato nero multimiliardario. Per aggirare i divieti, Alice Huang, residente a Hong Kong, ha rilevato a Singapore una controllata legata al colosso del gaming Century Huatong, ribattezzandola Megaspeed. Un paravento perfetto per superare i controlli di conformità di Nvidia e diventare in pochi mesi il suo primo cliente in Asia.

Da lì nasce un copione riproposto in varie lingue: tra fine 2024 e fine 2025, una controllata malese di Megaspeed ha importato dalla statunitense Aivres (ex costola americana del gigante cinese Inspur) hardware per 4,6 miliardi di dollari. Ma molti di quei processori non hanno mai acceso un server nel Sudest asiatico: durante un blitz all’inizio del 2026 in Indonesia, la polizia ha trovato solo armadi metallici vuoti. Le gpu avevano già preso il volo lungo rotte clandestine, sostenute anche dall’infrastruttura «grigia» - fatta di cripto, riciclaggio nei videogiochi online e persino una flotta privata - attribuita al gruppo cambogiano Prince Group, che però respinge ogni accusa. E poi, una volta varcato il confine cinese, i chip finivano nei data center di Shanghai attraverso una matrioska societaria legata alla stessa Huang e alla sorella. Nvidia nel 2025 ha tagliato i ponti e messo Megaspeed nella lista nera, almeno sulla carta. Ma le ombre su Jensen Huang non fanno altro che scurirsi ogni giorno.