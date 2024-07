Acea piazza lo spunto sui profitti e punta al polo del settore idrico

Ascolta ora 00:00 00:00

Acea accelera sui profitti. Nel primo semestre dell'anno, infatti, la multiutility romana ha ottenuto utili per 172 milioni, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023. Soddisfatto l'amministratore delegato, Fabrizio Palermo (in foto): «I risultati consolidati del primo semestre dell'anno mostrano una crescita guidata dai business regolati e dal settore commerciale». Quanto ai progetti futuri, a breve dovrebbero arrivare novità in merito alla costruzione del nuovo termovalorizzatore a Roma: «Ci attendiamo, spero a giorni, la conferma ufficiale da parte del Comune dell'aggiudicazione della gara», il cantiere dovrebbe quindi partire «come previsto pensiamo possa partire tra la fine del 2024 e inizio 2025», ha spiegato Palermo. Inoltre, il manager ha candidato il suo gruppo a essere il perno di future aggregazioni nel settore idrico: «È difficile prevedere tempi di un consolidamento del settore idrico, noi ci stiamo posizionando in Italia per essere promotori di questa aggregazione. Ci sono novità sul progetto per il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera: «La nostra attività di promozione sul tema dell'acqua sta portando il Governo a riflettere su un piano di investimenti e sono state allocate ulteriori risorse per avviare il progetto del Peschiera nei prossimi mesi».

Quanto agli altri numeri, i ricavi consolidati, influenzati dal calo dei prezzi energetici, si attestano a 1,99 miliardi di euro (dai 2,29 miliardi al 30 giugno 2023).

Acea ha confermato la guidance 2024 con un margine operativo lordo (Ebitda) in crescita tra il 3% e il 5% rispetto al 2023 e investimenti per 1,5 miliardi di euro. I conti sono piaciuti al mercato con il titolo di Acea a guadagnare l'1,1% a 16,21 euro.