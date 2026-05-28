Auto in ripresa, balzo delle elettriche

Continua la ripresa del mercato dell'auto in Europa. Secondo i dati di Acea, ad aprile in Ue, Efta e Regno Unito le immatricolazioni sono aumentate del 7% e da inizio anno del 4,8% rispetto al 2025. Tra i numeri a spiccare è la crescita della quota di mercato delle auto elettriche che nel quadrimestre ha raggiunto il 19,7% in Ue, in netto miglioramento rispetto al 15,3% di un anno prima grazie anche agli incentivi messi in campo dai governi, in particolare nel Regno Unito. Tuttavia, a guidare il mercato sono ancora le ibride: tra gennaio e aprile hanno raggiunto 1.447.864 immatricolazioni, con una crescita del 12,6% e una quota del 38,2%. La quota di mercato delle auto a benzina e diesel è invece scesa al 30,2%. E in Italia? Secondo Anfia, l'associazione della filiera automobilistica, Per Italia l'incremento mensile sulle elettriche è stato del 73%, con le immatricolazioni spinte dalla coda degli incentivi dello scorso ottobre, ma il nostro Paese rimane comunque l'ultimo tra i cinque major market europei per quota di mercato dei veicoli a batteria (8,5% ad aprile).

Intanto, arriva un'importante notizia dagli Stati Uniti: la Volvo, controllata con oltre il 70% dal gruppo cinese Zhejiang Geely Holding, ha infatti ottenuto dall'amministrazione americana guidata dal presidente Donald Trump un'autorizzazione specifica per la vendita di auto con tecnologia made in China.

Il passo avviene dopo lunghe trattative tra il gruppo automobilistico con sede in Svezia, bloccato su un mercato fondamentale dall'introduzione della normativa Icts di sicurezza, che aveva chiuso allo sbarco di simili veicoli negli Usa. Il divieto riguarda infatti la vendita di auto concomponenti software o hardware legati a entità cinesi o russe.