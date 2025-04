Banca Ifis incassa l'ok per comprare Illimity. Cda in rosa con Benedetto vicepresidente

Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis

Via libera all'aumento di capitale per alimentare l'offerta pubblica di acquisto e scambio su Illimity Bank, ma anche a una serie di novità ai vertici come il rinnovo del cda con più della metà di donne. Spicca l'ingresso di Rosalba Benedetto, direttrice della Comunicazione, nominata vicepresidente. Questo è stato, in sintesi, l'esito dell'assemblea degli azionisti di Banca Ifis, che ieri ha visto la conferma dell'amministratore delegato Frederik Geertman, con Ernesto Furstenberg Fassio (in foto) presidente e Sebastien Egon von Furstenberg alla presidenza onoraria.

La società - cha ha giò incassato il via libera dell'Antitrust e della procedura Golden Power del governo - è pronta per presentarsi al via dell'Opas su Illimity, per la quale sono previste sinergie a regime per circa 75 milioni prima delle imposte per anno, delle quali il 50% conseguibile a partire dal 2026 e il 100% dal 2027. Certo ha molte carte da giocarsi, con l'istituto guidato e fondato da Corrado Passera che ha dovuto affrontare più di una difficoltà. Inoltre, il primo azionista di Illimity, ovvero Banca Sella con il 10%, ha già espresso interesse a esaminare l'offerta di Ifis, ritenuta una banca solida. E potrebbe trainare altri big dell'azionariato, escluso Passera che lotterà fino all'ultimo col suo 4%, sono i fondi che controllano circa il 20% del capitale oltre a un flottante di oltre il 65 per cento.

Le sinergie sarebbero realizzabili, sebbene in misura ridotta, anche in assenza di una fusione ma l'obiettivo è quello di arrivare a un'integrazione completa, che Ifis stima «efficace nel 2026 o, al più tardi, entro il primo semestre del 2027» dopo la due diligence su Illimity e sul relativo gruppo, nonché a seguito dei procedimenti istruttori di rito. Ora si attende il prospetto informativo sull'operazione, con l'offerta che si dovrebbe tenere tra giugno e luglio, per concludere il tutto entro settembre. Oltre al via libera all'aumento di capitale per l'operazione, passaggio tecnico con il titolo in Borsa che ha chiuso in leggero calo dell'1,2% a 20 euro, l'assemblea ha rinnovato il Consiglio di amministrazione e ampliato da 13 a 14 il numero dei componenti, oltre a Benedetto entra in consiglio di amministrazione Chiara Paolino, a rafforzare appunto la componente femminile.

L'assise straordinaria e ordinaria di Banca Ifis ha anche approvato il bilancio d'esercizio 2024 e la conseguente distribuzione di un saldo di dividendo di 0,92 euro per azione.

«Questa assemblea chiude un triennio in cui abbiamo completato con successo il Piano Industriale Does superando gli obiettivi economico-finanziari con 463 milioni di utile netto cumulato e 295 milioni distribuiti in dividendi nel corso del periodo», è stato il commento del presidente Ernesto Furstenberg.