Cherry Bay Capital, Mattia Rossi: "Adesso bisogna aprire i capitali. Ecco il piano per far ripartire il Paese"

Mattia Rossi è uno dei protagonisti della finanza moderna che sa guardare al futuro. Managing Partner di Cherry Bay Capital Private Investment Office e Co-founder CBC Group, Mattia Rossi ha co-fondato CBC Group nel 2018. Una società di advisory che opera all’intersezione tra private ed investment banking con particolare

focus in ambito private equity. Rossi però è andato oltre e di fatto ha messo in piedi un anello di collegamento che unisce il mondo degli investitori con quello delle imprese che seguono la brezza dell'innovazione.





Partiamo da Cherry Bay Capital una realtà ormai solida nel mondo degli investimenti. Come è nata l'idea e qual è l'obiettivo principale da raggiungere?





"L'idea è nata qualche anno fa da un'esperienza empirica come ad esempio consulenza strategica, banca d'affari o come il private equity che ci hanno un po' consentito di toccare con mano un mercato che sta ancora mutando a favore degli investimenti privati. Abbiamo registrato che nel mondo c'è un trend piuttosto evidente di sofistificazione di quelle che sono le persone che hanno patrimoni consistenti che fino a qualche hanno fa erano gestiti da istituzioni o si gestivano da soli e che hanno scelto gradualmente di attrezzarsi con strutture proprietarie o appoggiarsi a strutture che non siano banche ma family office. Questo tipo di struttura è passato da 1000 unità al mondo nel 2010 a 10mila nel 2020. In Italia questo processo si è verificato in modo proporzionale. Nel 2003 c'erano 13 family office, adesso sono più di 150. Contestualmente cosa sta succedendo? La ricchezza continua a restare nelle mani di pochi. Il 75 per cento della ricchezza è concentrata nel 20 per cento della popolazione. Ci sono dunque circa 10mila famiglie che con patrimoni che possono essere gestiti con strutture come la nostra. Si è creata dunque una clientela che fino a qualche anno fa non c'era".



Cosa è cambiato nel mondo degli investimenti?





"Il capitale gestito in modo tradizionale non rende più. I tassi sono sempre più bassi o sotto zero. Faccio un esempio: abbiamo dovuto investire immediatamente del capitale che gestivamo perché venivano richiesti degli interessi per la liquidità. Questo aspetto unito poi alla congiuntura di quello che sta succedendo porta i soggetti investitori ad essere sempre meno propensi alla gestione del patrimonio sui canali tradizionali spostandosi invece su canali alternativi che possano mettere al riparo da scossoni di mercato come quelli che stiamo vivendo adesso. Da un lato c'è una clientela che si è sofisticata ed è più propensa a dialogare verso investimenti di questo tipo, ovvero il mondo del private equity, dall'altro c'è una congiuntura che porta gli investimenti in questa direzione con nuovi strumenti".

Gli investimenti di oggi che tempistiche di rendimento hanno?





"Faccio un esempio piuttosto chiaro. Abbiamo fatto delle analisi e parecchi studi per capire quanto tempo possa metterci un capitale a raddoppiare il proprio valore secondo tre variabili: capitale cash, con le obbligazioni o col private equity. A parità di condizioni, occorrono 720 anni per il capitale in cash, 147 per le obbligazioni e soli 5 anni per il private equity. Chi ha capitale e vuole farlo rendere davvero ha una sorta di percorso obbligato".







E il mondo delle imprese in questo mercato che ruolo ha?



"Se si guarda al mondo delle imprese, gli interlocutori principali con cui noi abbiamo un dialogo continuo, ci sono circa 8500 piccole e medie aziende private con un fatturato inferiore ai 100 milioni e hanno una marginalità superiore al 20 per cento. Si tratta di aziende sane con modelli di business solidi che hanno un posizionamento preciso sui mercati che compongono l'ossatura dell'economia. Queste realtà però hanno un problema: restano piccole. Un tempo il piccolo era bello, oggi il piccolo è debole. Queste imprese hanno bisogno di avviare una cultura sempre di più orientata ad aperture di capitale o verso processi di aggregazione. Tutto ciò emerge chiaramente dai dati del nostro tessuto economico".







Come si può cambiare nel nostro Paese il sistema degli investimenti privati?





"Credo che le grandi famiglie debbano fare quello che in america si chiama give back investendo non più interemdiate da soggetti tradizionali ma credo debbano promuovere progetti di coinvestimento tra loro per avere un approccio più diretto verso i target. Se la contribuzione verso il target non è solo di capitale ma anche di competenze e spunti di sviluppo tanto più il beneficio si trasferisce. Quello che differenzia oggi il mondo degli investimenti è il modo in cui questo stesso beneficio viene trasferito nell'economia reale. Uno degli strumenti che noi promuoviamo con Cherry Bay Capital è questo: quando troviamo un'azienda che ha bisogno di capitale e ha un progetto solido da sviluppare, tentiamo di aggregare quelle famiglie che anche per competenze possono essere d'aiuto all'azienda. Una sorta di trattamento sartoriale applicato ad una logica di finanza sana con l'obiettivo di trasferire capitali di famiglia ad altre imprese di famiglia che hanno bisogno dello smart money".







In questo senso cosa cambia con l'arrivo al governo di Draghi?

"Non voglio esagerare, ma di colpo l'Italia è diventata il Paese nel quale investire. Se prima avevamo una classe politica subottimale dal punto di vista tra le azioni intraprese e la credibilità internazionale, adesso la musica è cambiata. Draghi si è quasi un po' immolato perché avevamo bisogno di competenza, stabilità e trasparenza. Si tratta di grosse novità per come viene percepito il nostro Paese all'estero. Io credo che ci sia uno scatto in avanti con un nuovo posizionamento con l'ingresso sulla scena politica di Mario Draghi. Soprattutto il premier tranquillizza i mercati su come verranno gestiti i miliardi del Recovery Fund".





Il Recovery Fund e il Next Genration Eu che tipo di strumenti sono per cambiare il sistema produttivo del nostro Paese?





"Faccio un'osservazione ruvida: questa è un'occasione rara per promuovere la selezione naturale tipica del libero mercato. Se noi prendiamo quei soldi e li diamo a pioggia o a fondo perduto innestiamo delle distorsioni di mercato che da un lato capisco possano essere corrette per salvare quelli che sono i settori più colpiti, dall'altra parte però bisogna selezionare attentamente quei progetti nei quali questi capitali vanno a confluire vi siano i progetti a più alto potenziale rendimento. Altrimenti non riusciamo ad innescare il circolo virtuoso che porta alla crescita. Si tratta di soldi pubblici che vanno gestiti con mentalità privata".





Su questo fronte qual è il ruolo che avrà Cherry Bay Capital?



"Entreremo nella partita in maniera molto semplice. Questi capitali funzioneranno nella misura in cui saranno associati allo stimolo di investimento dei capitali privati. Ed è lì che interveniamo noi. Infatti è attorno ai capitali privati che risiedono tipicamente le competenze maggiori con l'assenza delle logiche clientelari. Quello che auspico è che ci siano misure che riescano ad abbinare l'apporto pubblico con lo spirito del privato. Noi gestendo capitali privati siamo un po' il player migliore per questo tipo di operazione. Noi stiamo evolvendo: dal modello di family office tradizionale stiamo diventando l'anello della catena che individua i progetti di fatto più sani e più virtuosi nei quali scaricare i benefici dei fondi più diffusi che devono avere uno stimolo virtuoso dei capitali privati. Noi lavoriamo di fatto con l'equity e quindi lavoriamo per ribilanciare la struttura finanziaria delle imprese italiane che sono tipicamente banco-centriche".



Cosa intende per banco-centrico?​



"Questa è una grave eredità che ci portiamo dietro dalla cultura individualista dell'imprenditore classico italiano degli anni 80-90. Le banche hanno alimentato questa tendenza erogando in maniera abbastanza semplice finanziamenti senza guardare alla capacità reddituale. Le garanzie spesso erano le stesse aziende a cui veniva dato il finanziamento. Di fatto una vera e propria distorsione. Le imprese italiane così hanno imparato a stare nel proprio perimetro senza cercare aggregazione o aperture. C'è la banca che immette capitale e l'imprenditore usa l'azienda come bancomat. Ma le nostre imprese devono confrontarsi con il resto d'Europa. E così cosa accade: le aziende degli latri Paesi hanno più capitale di rischio per percorrere progetti che comportano maggiore innovazione e dunque maggiore competitività. Noi per anni abbiamo vissuto di un concetto di impresa in cui l'imprenditore poteva dare sfogo al proprio genio imprenditoriale con invenzioni che rimanevano all'interno di una dimensione poco efficace per spostare l'idea nel campo dell'esecuzione. L'imprenditore da inventore deve passare alla famiglia capitalistica, un soggetto che non guarda più al proprio orticello usando uno sguardo che lo porti all'aggregazione. Tutto ciò è possibile stimolando l'apertura di capitale con l'utilizzo di equity, volano per la crescita".



Quali sono i consigli che si sente di dare per chi deve investire in un momento come questo?





"Chi fa il nostro mestiere deve avere un ruolo di gestione del rischio. Bisognerebbe cercare di comprendere a fondo i mercati di riferimento nei quali rilanciare in maniera ottimale prospettive di espansione e rischi derivanti dall'impatto Covid. Io lo scorso anno ho investito in automotive e aerospace. Due industrie colpite. Oggi è possibile ancora farlo ma guardando al futuro. Noi ad esempio abbiamo investito nell'auto elettrica in una società che produce automazione per produrre un componente chiave del motore elettrico. Dunque bisogna essere assolutamente attenti nell'investire in una nicchia dove l'azienda che viene individuata opera in una posizione di leadership. A quel punto difficilmente c'è spazio per errori. Faccio un altro esempio: abbiamo investito in uan azienda che opera nella componentistica per elicotteri. Individuare in modo corretto la struttura dell'azienda in cui si investe e uno studio approfondito dei mercati è fondamentale per poter investire oggi in maniera efficace".



Ci dà la sua definizione di innovazione?

"Secondo me l'innovazione ha senso se un'invenzione è realizzabile. C'è una quantità enorme di progetti straordinari sulla carta che però non rispondo ad un bisogno e difficilmente trovano realizzazione. Nel momento in cui viene espresso un beneficio reale allora quella è innovazione. Oltre l'idea deve esserci l'execution. A quel punto c'è la fiamma dell'innovazione. Per quanto riguarda il nostro settore del private equity, da 30 anni non c'è innovazione nel modello. Negli ultimi anni stiamo provando a creare un modello di investimento per i privati tale per cui questi possano beneficiare quasi senza impegno della possibilità di investire in aziende che noi individuiamo in maniera totalemnte discrezionale minimizzando il costo di quel capitale. In questo momento vogliamo che gli investitori diventino soci dell'investimento stesso in maniera proattiva. Solo se io unico il valore aggiunto della competenza alla necessità specifica dell'impresa allora rompo il sistema. Viceversa senza un valore industriale all'interno di un investimento finanziario non c'è innovazione".





Infine, buttandola sul calcio: crede che il nostro Paese possa entrare in Champions per la capacità di investimento sull'innovazione oppure ci attende una Serie b?



"Noi dobbiamo lavorare per vincere la Champions. Abbiamo patrimoni per farlo e soprattutto abbiamo imprese che possono vincere le partite. Noi abbiamo i patron in grado di credere nelle squadre di calcio, abbiamo le famiglie e abbiamo gli attaccanti che sono gli imprenditori che fanno gol. Noi siamo a metà strada tra l'allenatore e il direttore sportivo che è in grado di trasferire i capitali delle famiglie ai giocatori migliori, le aziende...".