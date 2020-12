Chiuse le indagini sul caso Vivendi-Mediaset: indagati Bollorè e l'ad dei francesi

Come riporta il Corriere della sera, la Procura della Repubblica di Milano ha chiuso le indagini sul caso Vivendi-Mediaset e ha indagato i vertici del colosso francese. Per il finanziere Vincent Bollorè e l'amministratore delegato Arnaud de Puyfontaine le accuse di reato sono " manipolazione del mercato " (pena da 1 a 6 anni) e " ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza " (pena da 2 a 8 anni). Le indagini erano state avviate a dicembre 2016 dopo la denuncia del gruppo televisivo italiano della famiglia Berlusconi.

Il pubblico ministero Silvia Bonardi, la stessa che in passato si è occupata dell'indagine per falso nei bilanci di British Telecom Italia, accusa Vincent Bollorè e Arnaud de Puyfontaine di aggiottaggio, per aver " prima pretestuosamente contestato la veridicità dei dati dell'accordo dell'8 aprile 2016 di Vivendi con Mediaset per l'acquisizione di Mediaset Premium " e poi di aver ingannato il mercato. Nello specifico, come spiega il Corsera, i vertici di Vivendi con tre comunicazioni successive, avrebbero " fatto credere che l'inadempimento contrattuale di Vivendi fosse motivato dalla coperta di sottaciute mine finanziari dentro Mediaset Premium ". Invece, per la Procura di Milano, " era stato programmato dall'inizio da Vivendi in funzione del reale intendimento dei francesi ", che non era effettivamente quello di acquisire il comparto Premium dell'emittente televisiva ma " raggiungere in Mediaset una partecipazione di almeno il 24,99% ".

Le tre comunicazioni a cui si fa riferimento, risalenti al 26 luglio 2016, al 29 luglio 2016 e al 19 ottobre 2016 " sarebbero state idoneead alterare sensibilmente il prezzo delle azioni Mediaset, scese del 20% tra luglio e novembre 2016 ". Per i vertici Vivendi, il pm ipotizza anche l'ostacolo alla Consob. Questo addebito sarebbe frutto di tre informazioni che l'azienda francese avrebbe nascosto all'autorità che vigila sulla Borsa, facenti riferimento a " rilevanti acquisti di azioni Mediaset dal 18 febbraio 2016, fino a conseguire a dicembre il 28,8% del capitale e il 29,9% dei diritti al voto del Biscione ". Il Corriere della Sera spiega questa accusa poggia anche su " gli abboccamenti con Telecom Italia tra luglio 2016 e ottobre 2018 sulla prospettiva di costruire una nuova compagnia tra Vivendi, Telecom (di cui Vivendi ha il 23%) e Mediaset ". Infine, l'accusa di ostacolo alla Consob è anche frutto del ruolo di Mediobanca, di cui Bollorè è secondo azionista, e di cui Vivendi, secondo il pm, " si è avvalsa, senza dichiararlo al mercato e alla Consob, per preparare i diversi scenari operativi relativi all'acquistodi consistenti pacchetti di azioni Mediaset, fino alla costituzione del Trust Simon Fiduciaria ". È qui che, nel 2018, " fu trasferito il 19,9% di Mediaset già in mano a Vivendi ".

Intanto, sempre come riporta il Corriere della Sera, Vivendi è ricorsa alla Commissione Europea contro lo Stato Italiano. Al centro della denuncia la norma che blocca le scalate che potrebbero creare intrecci tra televisioni e telecomunicazioni. Grazie a questo, l'Agcom sarà nuovamente l'ente di controllo per la legittimità di eventuali concertazioni, con possibilità di intervenire. Di fatto, la norma blocca la scalata Vivendi a Mediaset, nonostante la Corte di Giustizia Ue avesse reso ai fracesi il diritto di voto in Mediaset.