Coca Cola scorta il Caffé Vergnano nel mondo

Coca Cola Hbc acquista il 30% di Caffè Vergnano e ne assume la distribuzione esclusiva nei 27 Paesi in cui è presente. La famiglia Vergnano (due membri della terza generazione e tre della quarta guidano la società) mantiene il 70% del capitale e tutte le strategie industriali e commerciali in Italia e nei Paesi extra perimetro di Hbc. Al di là degli aspetti finanziari dell'accordo, che non vengono resi noti, si tratta della creazione di una partnership «solida e duratura», come dice Carolina Vergnano (nella foto), che siede nel cda. «Oggi le nostre esportazioni in 80 Paesi rappresentano il 25% dei ricavi e l'obiettivo è quello di crescere in maniera graduale per affermare il nostro brand». Già oggi la rete commerciale consta di 160 coffee shop a marchio «e intendiamo svilupparla». Il posizionamento di mercato è quello di fascia alta, un segmento scoperto per Coca Cola, che nel caffè già possiede il marchio Costa, posizionato diversamente. Dal punto di vista industriale, la spinta all'espansione non preoccupa perché ai due attuali poli produttivi si aggiungerà quello di Valferna, in provincia di Asti. Oggi i dipendenti sono 162 e in prospettiva cresceranno.

Fondata nel 1882 a Chieri e oggi con sede a Santena, entrambi comuni presso Torino, Caffè Vergnano è considerata la più antica torrefazione italiana; è un'azienda sana e in utile, il fatturato del 2019 è stato di 96,4 milioni, mentre il Covid ha provocato un calo della vendite a 80,5 milioni nel 2020; l'obiettivo è quello di tornare, nell'anno in corso, ai livelli ante pandemia. «Negli ultimi dieci anni continua Vergnano la crescita è sempre stata a doppia cifra». L'operazione annunciata ieri «è di lungo periodo», nasce con un forte spirito collaborativo e non risultano preaccordi che riguardino il 70% oggi in mano alla famiglia. Coca Cola entrerà, pro quota, nel cda. Franco e Carlo Vergnano, rispettivamente ad e presidente della società, hanno sottolineato «come un family business gestito in modo coerente e consapevole possa raggiungere grandi obiettivi senza perdere la propria natura e i propri valori». Coca Cola Hbc è un imbottigliatore strategico di The Coca Cola company, il terzo più grande nel mondo, con ricavi superiori a 6 miliardi. La società, che ha le proprie radici in Grecia, è quotata alla Borsa di Londra e ad Atene dove, fino al 2012, era il titolo con la più alta capitalizzazione. Quell'anno il gruppo (di cui la casa madre di Atlanta possiede il 23% circa e altrettanto una società lussemburghese) decise di allontanarsi dalla Grecia in piena crisi, trasferendo la propria sede operativa in Svizzera; l'anno successivo fu accolta sul mercato londinese dove il flottante risulta superiore al 50 per cento.