Eicma, le due ruote ripartono in sicurezza in Fiera Milano

Torna Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote arrivata all'edizione numero 78: appuntamento dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Mancano tre mesi e la complessa macchina organizzativa dell'evento più importante al mondo dedicato al ciclo e al motociclo è già partita per garantire un'esposizione ricca di novità, da visitare in tutta sicurezza: dal green pass alle mascherine obbligatorie.

“Nella seconda parte del 2021 ospiteremo oltre 30 manifestazioni fieristiche ed Eicma è una tra le più importanti, un punto di riferimento imprescindibile per la sua industry che, in Italia, rappresenta un fatturato di oltre 6 miliardi di euro ed è considerata la prima, in Europa, per produzione, sia ciclo che motociclo”, ha sottolineato Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano, nel corso dell’incontro stampa “Fiera Milano riparte: con Eicma torna la vetrina internazionale delle due ruote”.

L’Esposizione internazionale delle due ruote si annuncia infatti come uno degli appuntamenti più attesi, un ulteriore banco di prova per un quartiere fieristico sempre più sicuro, interattivo ed efficiente, già rodato dagli eventi di inizio estate e presto dal Supersalone, evento speciale del Salone del Mobile.Milano.

“Eicma rappresenta compiutamente ciò che deve essere una grande fiera: un formidabile strumento di promozione e comunicazione delle imprese e un acceleratore di sviluppo. Dietro la passione per le due ruote e l’amore per la libertà che esse ispirano, c’è lavoro, tecnologia, fantasia, determinazione, voglia di portare alta, nel mondo, la bandiera di un settore che è all’avanguardia del made in Italy. Fiera Milano, in qualità di partner degli organizzatori fieristici, si sta impegnando al massimo, attraverso i suoi servizi, le persone, l’organizzazione, un quartiere espositivo sicuro e la sua attrattività internazionale, al fine di garantirne il successo”.

"Quella con Fiera Milano è ormai una collaborazione molto preziosa e proficua, che mai come quest’anno si è intensificata di fronte alle complessità delle sfide. Dopo lo stop dell’anno scorso, la gran parte dell’industria di riferimento si è stretta attorno al valore della nostra manifestazione e continua a credere nell’opportunità offerta quale vetrina internazionale per i loro investimenti - ha aggiunto Pietro Meda, presidente di Eicma Spa - . L’edizione 2021 rappresenta per tutta la filiera un appuntamento molto significativo e per gli appassionati sarà finalmente un’occasione per vivere in sicurezza la loro passione, per vedere dal vivo tutta l’offerta del settore in un unico momento senza l’intermediazione di un qualcosa di virtuale, non dimentichiamo poi quello che Eicma significa in termini di indotto e attrattività per la città di Milano e il sistema dell’accoglienza in Lombardia”.

Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma Spa. e presidente di Confindustria Ancma, l'Associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori), ha messo in evidenza "il protagonismo che le due ruote hanno maturato nella mobilità post-Covid” e ha aggiunto:. “Il settore sta vivendo infatti un momento molto stimolante: c’è grande interesse attorno al nostro mondo, sempre più per passione e anche per una nuova domanda di mobilità i mercati delle due ruote a motore, a pedale ed elettriche stanno facendo segnare numeri molto positivi, in controtendenza rispetto a molti altri settori e questo infonde particolare fiducia non solo nel settore, ma anche rispetto al successo della nostra manifestazione”.

VISITA IN SICUREZZA

Per garantire a visitatori, espositori e organizzatori la partecipazione in totale sicurezza alle fiere e agli eventi, Fiera Milano ha lavorato a linee guida che definiscono le modalità per lo svolgimento di tutte le manifestazioni.

Tra queste è stata data particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti ponendo particolare attenzione alla corretta gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato sviluppato l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare le procedure di ingresso. Una App di quartiere permetterà di accedere a diversi servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Learee ristorazione sono state organizzate in modo da garantire il distanziamento sociale.

L'utilizzo costante della mascherina per tutti coloro che accederanno ai quartieri fieristici, completa il quadro delle misure descritte. Grazie a queste norme semplici e chiare sarà quindi possibile muoversi tra gli stand con la massima tranquillità, incontrarsi e confrontarsi, garantendo il business fieristico salvaguardando la salute di tutti.

CRESCE IL MERCATO DELLE DUE RUOTE

Nei primi sette mesi del 2021 ciclomotori, scooter e moto hanno segnato un aumento complessivo del 36,5% sull’anno precedente pari a 211.760 mezzi targati. In particolare i ciclomotori hanno raggiunto quota 12.178 (+8,96%), gli scooter 110.806 (+37,4%) e le moto 88.776 (+40,43%). Rispetto ai primi sette mesi del 2019 si registra un aumento del mercato del 17,1%.

Il mercato dei veicoli elettrici ha chiuso il mese di luglio (ultimo dato disponibile) con 1.214 veicoli venduti, pari a una crescita del 57%. Il progressivo annuo fa segnare una crescita del 34,51% con 6.338 mezzi. Anche in questo ambito del mercato, il confronto con il 2019 segna una crescita complessiva pari al 127,1%.

Per quanto riguarda le bici, il 2020 (ultimo dato dispobibile) è stato un anno record. Sono state infatti 2.010.000 (+17% sul 2019) il totale delle biciclette vendute. Sono cresciute le bici tradizionali (+14% sul 2019) con 1.730.000 pezzi acquistati, mentre le eBike (280mila pezzi) fanno segnare un robusto + 44%. Le biciclette a pedalata assistita si confermano un fenomeno di mercato in costante crescita. In soli cinque anni le eBike hanno infatti quintuplicato i dati di vendita, passando da poco più di 50mila pezzi annui ai 280mila del 2020: un’impennata che ha allargato la platea di fruizione e che apre ulteriori prospettive di sviluppo per l’industria del settore e la sua filiera.

Fonte dati: Confindustria Ancma (Associazionenazionale Ciclo Motociclo Accessori)