Ferrovie, ricavi a 15 miliardi Investimenti a livelli record

Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha chiuso il 2023 con risultati positivi. I ricavi operativi hanno raggiunto i 15 miliardi di euro, segnando un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. L'incremento è stato determinato dalle performance dei poli Passeggeri e Merci, che hanno registrato un aumento rispettivamente del 11% (a 7,7 miliardi) e del 6% (a 1,1 miliardi). L'Ebitda è cresciuto del 14% al netto delle partite straordinarie a 2,2 miliardi di euro (+1% al lordo dei ristori Covid-19 contabilizzati nel 2022 e della restituzione degli aiuti di Stato relativi agli anni 2003-2014). Significativo l'aumento dell'Ebit a 338 milioni di euro, mentre l'utile si è dimezzato a 100 milioni per effetto delle partite straordinarie poc'anzi ricordate.

Nel 2023, infatti, la spesa per investimenti tecnici si è incrementata del 46% annuo alla cifra record di 16,4 miliardi di euro, di cui 14 miliardi relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali. L'anno scorso Rfi ed Anas hanno pubblicato 404 bandi di gara per un valore di 17,2 miliardi e ci sono state aggiudicazioni definitive di 393 gare per un importo di circa 24 miliardi.

Il Ceo di Fs, Luigi Ferraris, ha evidenziato che «in uno scenario caratterizzato da crisi geopolitiche e da un rallentamento della crescita dell'economia mondiale, il gruppo nel triennio 2021-2023 si è posizionato al centro dell'ecosistema della mobilità, con 40 miliardi di euro di investimenti, portando avanti il piano di assunzioni con oltre 30mila nuovi ingressi» con la riorganizzazione della struttura di gruppo e della strategia internazionale.

Oltre alle performance finanziarie, si segnalano anche le iniziative sul fronte estero. Fs ha avviato nuovi servizi ad alta velocità sia in Francia che in Spagna, consolidando la sua presenza sul mercato europeo. In Germania, attraverso la controllata tedesca Netinera, sono state vinte gare nel trasporto pubblico locale per un valore di oltre 4 miliardi di euro. Inoltre, Mercitalia Logistics ha rafforzato la sua presenza in Europa con l'acquisizione di Exploris in Germania, ampliando così le proprie operazioni intermodali.

A fine 2023 l'avanzamento degli investimenti da fondi Pnrr del gruppo Fs ha raggiunto gli 8 miliardi di euro, pari a circa il 30% delle risorse, in linea con il cronoprogramma. In particolare, 5,8 miliardi di euro sono stati destinati all'infrastruttura ferroviaria di Alta Velocità, mentre 1,9 miliardi sono stati dedicati all'aggiornamento dell'infrastruttura ferroviaria (inclusi il sistema di segnalamento Ermts e le stazioni).

I restanti 300 milioni sono stati impiegati per la rete stradale, le linee turistiche e il rinnovo dei mezzi.