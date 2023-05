Ferrovie, Strisciuglio al vertice di Rfi

Gianpiero Strisciuglio dovrebbe essere presto nominato ad di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs), con Dario Lo Bosco presidente. Per l'altra controllata principale delle Ferrovie, Trenitalia, dovrebbe essere confermato ad Luigi Corradi e alla presidenza dovrebbe arrivare Stefano Cuzzilla, numero uno di Federmanager e consigliere di amministrazione delle Fs. Secondo quanto riportato ieri dal Giornale d'Italia, il comitato nomine delle Ferrovie avrebbe indicato queste candidature al cda che poi dovrà proporle all'azionista unico ministero dell'Economia per ottenere il via libera. Si tratta di soluzioni interne che hanno riguardato manager interni al gruppo guidato dall'ad Luigi Ferraris (nominato nel 2021 dal governo Draghi), ma che sicuramente saranno apprezzate da Palazzo Chigi.

Strisciuglio, barese, classe 1975, è l'attuale ad di Mercitalia Logistics ed è all'interno di Fs da oltre vent'anni. Ha prevalso al fotofinish su Umberto Lebruto, ad di Fs Sistemi Urbani, il cui nome era stato lungamente in pole per la carica ma su cui ha pesato alla fine anche il rinvio a giudizio per l'incidente ferroviario di Pioltello del gennaio 2018. Rfi è strategica per l'attuazione del Pnrr: dovrà gestire 24 miliardi di euro destinati a cambiare il volto dell'Italia entro il 2026. La società curerà anche la costruzione del Ponte sullo Stretto.

A questo proposito bisogna segnalare che WeBuild, il general contractor dell'attraversamento stabile del canale di Sicilia, è capofila dei consorzi vincitori degli appalti di due opere strategiche per il Pnrr, aggiudicate da Rfi per complessivi 3,7 miliardi di euro. Il primo appalto, del valore di 2 miliardi di euro, riguarda la realizzazione dei lavori del tratto campano tra Battipaglia e Romagnano della nuova linea Av Salerno-Reggio. Il secondo, da oltre 1,65 miliardi, è il tratto ferroviario tra Caltanissetta Xirbi e Lercara, che fa parte integrante dell'itinerario Palermo-Catania-Messina.

Intanto, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini ha nominato l'ex senatore Paolo Ripamonti come consigliere per il coordinamento delle attività relative alla ricognizione e rilevazione delle concessioni demaniali marittime. Avrà il compito di seguire il dossier della mappatura delle spiagge.