Generali Italia vara il nuovo agente. Prima volta insieme con Cattolica

Per la prima volta le reti di Generali e Cattolica insieme in un unico posto. Alla Inalpi Arena di Torino oltre 10mila persone tra agenti, collaboratori e personale di agenzia hanno preso parte all'edizione 2026 della convention "Qui. Adesso. Insieme per il nostro futuro".

Un momento simbolico dopo la chiusura dell'acquisizione di Cattolica da parte di Generali nel 2023. Ma anche strategico, che apre una nuova fase per la distribuzione assicurativa del gruppo. Dal palco il country manager e ceo di Generali Italia, Giancarlo Fancel, insieme al top management, ha delineato le priorità dei prossimi mesi, puntando sulla forza di una rete composta da 30mila persone tra agenti, consulenti e addetti all'accoglienza, radicata su tutto il territorio nazionale.

"Oggi scriviamo una pagina che resterà nella storia della nostra Compagnia", ha dichiarato Fancel, sottolineando come l'integrazione tra le due realtà rappresenti l'inizio di una fase caratterizzata da una maggiore vicinanza ai clienti e da una visione condivisa. "La Rete è e resta il cuore pulsante del nostro modello: 30mila persone che, con competenza e passione, creano valore ogni giorno attraverso consulenza di qualità, relazione autentica e capacità di interpretare i bisogni reali". La convention è stata anche l'occasione per presentare il nuovo posizionamento del consulente assicurativo, sintetizzato nella figura del "Generali Insurance Partner". Un'evoluzione che punta a rafforzare il ruolo della consulenza, sempre più orientata alla capacità di interpretare scenari complessi e accompagnare famiglie e imprese nelle scelte legate alla protezione, al patrimonio, alla salute e al passaggio generazionale. In tal senso, Generali Italia ha una posizione di leadership sul mercato nazionale: nel 2025 la raccolta premi ha superato i 18 miliardi di euro. La compagnia mantiene una quota superiore al 21% nel segmento Protection e oltre il 51% nel comparto Long Term Care.

Il gruppo è tra i big anche nel Danni Non Auto, con una quota di mercato superiore al 17% e una raccolta vicina ai 5 miliardi, di cui oltre 1,7 miliardi nel settore Salute. Da questi numeri, Generali Italia punta a essere un punto di riferimento del mercato assicurativo nazionale con l'obiettivo di affermarsi come partner di vita per famiglie e imprese.