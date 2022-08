Iliad aumenta i ricavi, tocca i 9 milioni di clienti e punta a un'acquisizione

Iliad svetta in Europa per numero di nuovi abbonati, con ricavi in crescita dell'8,1% a 4,02 miliardi di euro nei primi 6 mesi dell'anno. Il Gruppo, presente in Francia, Italia e Polonia, ha visto salire le vendite dell'11% a 2,1 miliardi che tra aprile e giugno. «Forte», secondo Parigi, la crescita della base di abbonati in ciascuna delle aree in cui opera, tanto che l'amministratore delegato Thomas Reynaud ha definito Iliad come «l'operatore leader in Europa per crescita e vendite», che guarda a una possibile acquisizione in Italia.

In Francia, dove opera con il marchio Free, Iliad ha raggiunto nel secondo trimestre il maggior numero di nuovi abbonati del mercato della banda larga fissa (67mila unità), mentre sul mobile se ne sono aggiunti 120mila, più altri 233mila per il 4G e il 5G. In Polonia, dove opera con la controllata Play che si è fusa con Upc dallo scorso 1 aprile a seguito dell'acquisizione di quest'ultima da LIberty Global, Iliad ha acquisito oltre 82mila nuovi abbonati nel Mobile e 41mila nel fisso.

Quanto all'Italia, nel primo semestre ha superato 9 milioni di utenze attive, fatturando 442 milioni di euro. Per Iliad è il 17esimo trimestre in crescita dal maggio 2018, quando entrò nel nostro Paese. A livello di gruppo il margine operativo lordo è salito del 10,1% a 1,58 miliardi di euro (utile di 639 miloni), con l'apporto di Francia (+82 milioni di margini) e Italia (+71 milioni). Il flusso di cassa operativo è migliorato del 44% a 158 milioni, mentre gli investimenti sono concentrati «sulle 3 aree in cui opera per estendere e irrobustire la copertura delle reti mobili e mantenere un «ritmo forte nello sviluppo della fibra».

Iliad sostiene di essere «leader nei segmenti di mercato in espansione, come quello delle utenze fisse in Italia», ha spiegato Reynaud, sottolineando che «abbiamo investito in innovazione per anni, non avevamo nessun monopolio, non eravamo un operatore 'incumbent' (ex-monopolista, ndr) e siamo cresciuti passo a passo». Dopo aver dichiarato che i risultati trimestrali sono «in linea con le nostre previsioni», Reynaud ha affermato che «dobbiamo restare umili in presenza di forti dinamiche inflazioniste e con l'elettricità in forte aumento». «L'elettricità - ha proseguito - è una questione chiave per le Tlc, e stiamo attuando un piano di risparmio energetico e di investimento nelle rinnovabili anche per raggiungere l'obiettivo di ridurre le nostre emissioni di Co2». Se ci fosse l'opportunità, poi, Iliad sarebbe interessata ad una possibile acquisizione in Italia. «Il mercato italiano - ha spiegato Reynaud - è molto strano, con 5 operatori mobili, molto diverso dagli altri Paesi europei». «È un mercato molto aggressivo - ha concluso - ci stiamo muovendo per aumentare la nostra massa critica».