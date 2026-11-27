Lo Ior incassa una vittoria nella lunga battaglia giudiziaria sull’investimento nel Fondo Kappa e sull’operazione legata al palazzo dell’ex Borsa di Budapest. Il Tribunale della capitale ungherese ha revocato il provvedimento del 21 ottobre con cui aveva disposto il pagamento di 20 milioni di euro a carico dell’Istituto per le Opere di Religione. Lo Ior precisa che non era una sentenza di primo grado né una pronuncia sul merito.

Il tribunale magiaro ha inoltre respinto le istanze con cui la controparte chiedeva di rigettare l’opposizione dello Ior e di rendere definitivo il provvedimento, che ha dunque cessato di produrre effetti. L’ordinanza del 25 novembre non è impugnabile e il procedimento di primo grado potrà ora avviarsi. Si riapre così la partita.

Il contenzioso nasce da un investimento avviato nel 2012-2013 nel Fondo Kappa, riconducibile al gruppo Optimum e alle strutture Futura, per sviluppare l’Exchange Palace di Budapest. Dopo aver versato circa 17 milioni di euro, lo Ior si rifiutò di conferire ulteriori capitali, contestando la gestione dell’operazione e sospettando irregolarità. Ne è seguito un contenzioso davanti a diversi tribunali europei.

A inizio novembre, poi, il Tribunale civile di Malta, pronunciandosi nel merito della «causa madre», ha riconosciuto le ragioni dell’Istituto e condannato le quattro società coinvolte a risarcire 24,1 milioni di euro, respingendo le richieste delle controparti. Secondo lo Ior, la sentenza ha accertato «la violazione degli obblighi fiduciari» e riconosciuto che l’Istituto «non era tenuto a versare ulteriore capitale». La banca vaticana parla anche di un «trasferimento ingiustificato di valore» a proprio danno.

Le controparti hanno annunciato appello. L’avvocato Andrea Suriano sostiene che i vertici dello Ior dell’epoca «conoscevano e avevano approvato la struttura dell’operazione e i suoi maggiori costi e benefici» e definisce la sentenza «ingiusta». La battaglia legale non è finita, ma dopo la revoca ungherese e il verdetto maltese il bilancio delle ultime settimane sorride alla banca vaticana.