Malpensa vola nel futuro, 100 milioni per il nuovo Terminal 1

L’aeroporto di Malpensa continua a viaggiare e a “costruire” il suo futuro con il progetto T1XL, l’intervento di ampliamento e trasformazione del Terminal 1 che diventerà “extra large” con un investimento di oltre 100 milioni di euro destinati a realizzare 15mila metri quadrati di nuovi spazi e a riqualificare 28mila metri quadrati di aree esistenti: grande cantiere aperto da Sea Milan Airports.

“È un investimento importante per accompagnare la crescita di Malpensa e migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri - spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea intervenuto al convegno “Malpensa porta d’Italia la Lombardia viste dal mondo” organizzato da SocialCom e Sea che è stato preceduto da una visita nel cantiere -. Stiamo ampliando spazi, capacità e qualità dei servizi offerti ai passeggeri che partono e arrivano, in particolare a quelli internazionali e alla gestione dei flussi. Il progetto prevede l’ampliamento verso nord del Terminal 1. Questo progetto sta entrando nella sua fase concreta e ha l’obiettivo di creare un terminal più moderno, efficiente e capace di gestire la crescita del traffico, rendendo più fluidi i percorsi dei passeggeri".

I lavori sono iniziati a fine 2025 e si sviluppano per circa tre anni: nell’estate 2027 è prevista l’apertura di una prima parte degli interventi, nel 2028 il completamento. “Guardiamo al futuro di Malpensa e al ruolo che può continuare a svolgere come porta internazionale di Milano e del territorio - aggiunge l’ad di Sea -. L’investimento sul Terminal 1 si inserisce in un piano più ampio per rafforzare la capacità infrastrutturale dell’aeroporto e accompagnare la crescita delle connessioni internazionali”. Durante l’incontro Brunini ha anche sottolineato che, riguardo al progetto di collaborazione Sea-Sagat che gestisce l’aeroporto di Torino “entro ottobre saranno pronte le nostre conclusioni e le consegneremo ai soci che le valuteranno. La nostra competenza è quella di valutare sinergie e valenza industriale di questa ipotesi e ci vorrà ancora qualche settimana”.

Al convegno, oltre Armando Brunini, hanno partecipato, tra gli altri, Michaela Castelli presidente di Sea Milan Airports, Carlo Mearelli commissario straordinario di Enac, Luca Ferlaino presidente di Socialcom, Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia, Alvise Biffi presidente di Assolombarda, Luigi Galdabini presidente di Confindustria Varese.

Tra settembre 2025 e agosto 2026, SocialCom ha analizzato le conversazioni online e social dedicate alla Lombardia, a Milano e a Malpensa, osservando volumi, interazioni, sentiment, temi più ricorrenti, geografie e principali driver di attenzione da cui emerge una lettura a tre livelli. La Regione è raccontata in Italia soprattutto attraverso governo del territorio, economia, lavoro, sanità e turismo mentre Milano è il principale motore di visibilità internazionale grazie a eventi, moda, sport, turismo urbano e lifestyle. L’aeroporto di Malpensa come infrastruttura strategica di accesso che collega il territorio ai flussi globali di turismo, business e mobilità.

Nel dibattito in Italia la Lombardia raccoglie 1.4 milioni di conversazioni e 42 milioni di interazioni social, con un interesse in crescita del 5% negli ultimi sei mesi. La conversazione si sviluppa in modo continuo e ruota attorno ai temi concreti: economia, lavoro, sanità e turismo. All’estero la Lombardia genera 17,3 milioni di conversazioni e 1,1 miliardi di interazioni social in crescita dell’8% negli ultimi 6 mesi e un sentiment positivo all’80%. Milano, principale punto di accesso narrativo alla Lombardia, in Italia raccoglie 6,3 milioni di conversazioni e 551 milioni di interazioni social ed è raccontata come città-evento e come spazio di confronto pubblico, dove alle Olimpiadi Milano-Cortina e ai grandi eventi della moda, si affiancano dibattito urbano, cronaca e sicurezza. All’estero, il racconto su Milano si concentra più sulla capacità di richiamare attenzione, flussi e immaginario globale: genera 15 milioni di conversazioni, 1 miliardo di interazioni e una crescita di interesse del 7% negli ultimi 6 mesi. Anche il tono cambia: il sentiment positivo passa dal 70% in Italia all’82% nel mondo. La città appare come brand globale, come sistema di luoghi, eventi, brand e destinazioni riconoscibili con il racconto internazionale che si allarga al territorio, con Monza, Lago di Como, Bellagio, Livigno, Bormio e le destinazioni alpine.

Malpensa non è letto solo come aeroporto, ma come porta d’ingresso ai flussi globali di turismo, business ed eventi. Tra settembre 2025 e agosto 2026, raccoglie 361 mila conversazioni internazionali e 4,6 milioni di interazioni social. Negli ultimi sei mesi l’interesse cresce del 3% con un sentiment positivo all’84%. Gli Stati Uniti sono il primo paese per volume di conversazioni social ma è la rilevante la presenza dei mercati asiatici come Tailandia, Giappone e Corea del Sud. Nel confronto con i principali hub europei, Malpensa è l’unico a registrare una crescita d’interesse negli ultimi sei mesi e sul piano delle interazioni è al secondo posto, dietro Heathrow. Nel confronto con i principali distretti industriali europei, la Lombardia è tra i territori più presenti, dietro Baviera e Baden sia per mention sia per interazioni. Il dato più forte è la reputazione con un sentiment positivo del 91%, il valore più alto insieme al Rodano.

“Malpensa è un punto di riferimento non solo per Milano, ma per tutta la Lombardia e per l’Italia. Fino a qualche anno fa era soprattutto Milano a essere il punto di riferimento, oggi l’ambito si è allargato, intorno alla città c’è una regione che assume un’ importanza sempre maggiore - sottolinea Attilio Fontana -, è la prima in Europa per investimenti stranieri e cresce per attrattività turistica. Malpensa è la porta della Lombardia sul mondo e la porta d’ingresso per chi vuole raggiungere un territorio che offre laghi, montagne, arte e un tessuto produttivo importante. Da una parte abbiamo Malpensa, per andare nel mondo e ricevere il mondo, dall’altra dobbiamo avere infrastrutture che rendano sempre più agevole arrivare sul territorio a chi vuole muoversi, investire e lavorare in Lombardia. Il collegamento con la Svizzera è importante e l’alta velocità sarebbe un ulteriore elemento per aumentare la rapidità degli spostamenti. Malpensa, Milano e Lombardia non sono realtà distinte, ma un unico sistema”.