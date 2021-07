Dal mining al trading online: investire (e guadagnare) nelle criptovalute

Quando, nel 2009, fu creata e lanciata la prima criptovaluta al mondo, soltanto pochi addetti ai lavori avevano familiarità con quello strano termine proveniente dal futuro. A distanza di 12 anni, non solo esistono più di mille criptovalute disponibili online, dal Bitcoin all'Ethereum, da Litecoin a Monero, e così via in un elenco lunghissimo. Il tema è addirittura diventato popolare tra il pubblico generalista. Tanto è vero che il numero di persone che hanno scelto di investirvi denaro, entrando nel mondo del trading online, è aumentato a dismisura, giorno dopo giorno, settimana dopo

settimana.

Concetti base

Ma che cos'è una criptovaluta? Si tratta niente meno di uno strumento digitale impiegato per effettuare acquisti e vendite attraverso la crittografia così da rendere sicure le transazioni e, al tempo stesso, verificarle e controllare la creazione di nuova valuta. Già, perché le criptovalute, anche chiamate valute digitali, sono state ideate per dare vita a un metodo di pagamento alternativo alle transazioni online. Altre caratteristiche da evidenziare: possono essere acquistate e vendute come qualsiasi altro bene e sono slegate da autorità centrali o supervisori istituzionali. Non ci sono neppure intermediari come le banche. L'unico controllo dell' economia delle criptovalute, se così vogliamo definirlo, deriva da un protocollo internet peer-to-peer.



Il Bitcoin è senza ombra di dubbio la criptovaluta più famosa. Ogni unità individuale che forma una singola criptovaluta è costituita da una stringa digitale alfanumerica (dati crittografati e codificati) che rappresenta una precedente transazione inserita in un apposito registro pubblico, il Block Chain. Qual è la sua funzione? Questo registro raccoglie i proprietari della valuta nel bel mezzo di una transazione senza rilevare la loro identità. Vengono quindi usati indirizzi o pseudonimi. Ma al di là della funzione iniziale delle criptovalute, ben presto si è diffusa la pratica di investire su queste monete digitali.

Dal mining al trading: le fonti di guadagno

Una domanda molto diffusa è la seguente: è possibile guadagnare con le criptovalute? La risposta potrebbe essere: sì, ammesso e non concesso che si conoscano canali e le modalità di vendita adeguati. Partiamo con il trading online, ovvero l'attività di negoziazione sui mercati finanziari possibile grazie a internet. Da questo punto di vista, gli investitori online (traders) possono effettuare le suddette operazioni grazie ad appositi intermediari virtuali (brokers) capaci di fornire piattaforme per interagire con i mercati. Basta rivolgersi a una borsa di scambio (exchange) e il gioco è quasi fatto.



A quel punto gli utenti possono acquistare o vendere le monete digitali tenendo conto di costi e commissioni, variabili da piattaforma a piattaforma. Le criptovalute prelevate devono essere piazzate in un cripto wallet (una sorta di portafoglio virtuale). Queste possono quindi essere prestate, a fronte di interesse, o vendute ad altri soggetti. Dopo di che è importante parlare del trading diretto o indiretto. Di che cosa si tratta? Molte criptovalute sono quotate in Borsa, e quindi è possibile investire in questo asset. Attenzione però: il prezzo delle monete virtuali è soggetto a repentini cambiamenti e il mercato altamente volatile. È dunque fondamentale capire quali sono gli aspetti che determinano il prezzo delle varie criptovalute, sia nel breve che nel lungo termine. Proprio perché investire in Bitcoin è un' attività piuttosto rischiosa, e spesso al centro di dinamiche aleatorie e bolle speculative di ogni tipo, è consigliabile adottare un' attenta strategia di diversificazione degli investimenti. È molto importante, insomma, evitare di farsi abbagliare dalla prospettiva di raggiungere facili guadagni. In tutto questo Moneyfarm, eletto Miglior Consulente Finanziario Indipendente per sei volte consecutive, è in grado di definire la miglior strategia in grado di proteggere e accrescere nel tempo il capitale dei suoi clienti in modo sostenibile.



Vale la pena, poi, menzionare il mining. Qui dobbiamo introdurre il concetto di "minatori", intesi come quei computer in competizione per registrare le transazioni. Chi riuscirà a vincere il "braccio di ferro" potrà aggiudicarsi criptovalute come ricompensa. Il mining è insomma un' azione effettuata da apparecchi mediante complicatissimi calcoli non risolvibili dagli esseri umani. Ogni volta che un computer risolve un problema sulla rete Bitcoin, ad esempio, vengono automaticamente prodotti nuovi Bitcoin. Non tutti sono in possesso di simili strumenti. Un fatto è certo: attorno alle criptovalute si è ben presto creato un business molto redditizio.



Il rischio da non sottovalutare

È doveroso, in ultima battuta, concentrarci ulteriormente su un aspetto che abbiamo già avuto modo di accennare: l’elevato rischio collegato al trading di criptovalute a breve termine. Di fronte a investimenti con un intento speculativo, è sempre consigliabile avere una strategia diversificata, meglio ancora se organizzata grazie all' ausilio di esperti. Gli investimenti comportano sempre vantaggi e svantaggi. I primi, in tal caso, coincidono con l' eventualità di ottenere guadagni in breve tempo; i secondi, d' altro canto, includono l' ipotetica perdita di capitale e guadagni a causa di errori strategici grossolani. Conoscenze e competenze sono dunque due elementi che non possono essere acquisiti dall' oggi al domani. Ecco perché, al fine di limitare al minimo i rischi, piuttosto elevati, i trader dovrebbero affidarsi ad esperti specializzati. E qui sta l’importanza di affidarsi a consulenti finanziari indipendenti preparati e affidabili come Moneyfarm, che dopo aver analizzato obiettivi e profilo di rischio è in grado di costruire portafogli di investimento su misura. Soltanto seguendo una strategia minuziosa, diversificando gli investimenti in maniera accurata e ascoltando i suggerimenti dei leader del settore, sarà possibile evitare di incorrere in possibili terremoti inaspettati.

