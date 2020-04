Tira aria di patrimoniale E c'è chi cerca la "fuga": ecco dove

L’ultima via di fuga, prima della fine. Sbarcare alle isole Cayman. O, nella vicina Malta per mettere al sicuro i risparmi di una vita. La ricerca di un paradiso in terra in cui evadere se la situazione dovesse degenerare. Si è aperta la caccia ai paradisi fiscali. Gli italiani, in assenza di certezze da parte del governo, si rifugiano sul web. Analizzando i dati di Google trends si nota infatti come negli ultimi sette giorni si sia raggiunto non solo il picco massimo di 100 (valore che indica la maggiore frequenza di ricerca), ma anche un trend costante che si muove verso l’alto ogni qualvolta vengono fatte affermazioni azzardate, come quella in merito alla patrimoniale portata avanti da Pier Ferdinando Casini e dal governatore della Toscana, Enrico Rossi. Lo scrive La Verità.

Al coro si è poi unito anche Mattia Sartori, uno dei fondatori del movimento delle sardine, che ha dichiarato pubblicamente di essere in linea sull'idea. Dopo queste affermazioni la curva di ricerca si è impennata toccando come valore 65, dato che risulta essere ben al di sopra rispetto al punto medio pari a 50. La poca chiarezza nei giorni successivi da parte dell’esecutivo non hanno migliorato la situazione. I dati di Google trends permettono però di osservare anche la distribuzione territoriale delle domande effettuate.

E in merito alla ricerca "paradiso fiscale" la regione con la maggiore frequenza risulta essere il Friuli Venezia Giulia (100), seguita dall’Abruzzo (92) e dalla Toscana (88). Al quarto posto c’è l’Emilia Romagna (65) e al quinto la Campania (62). La Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus, si posiziona invece solo all’ottavo posto (58). Altro aspetto interessante di Google trends è la possibilità di analizzare gli argomenti correlati alla ricerca principale.

Significa dunque che gli italiani si sono concentrati anche su altri temi che chiariscono meglio il senso dell’indagine effettuata. Nella lista degli argomenti correlati emergono ricerche fatte su diversi paradisi fiscali come: Dubai, Olanda, Monaco, Malta, Bahamas, Cipro e Stati Uniti. E c’è da dire che ogni regione ha il suo paradiso del cuore. La Lombardia ha cercato in modo più frequente Dubai. Poi l’Abruzzo si è concentrata sull’Olanda. La Basilicata Cipro, il Veneto gli Usa, le Marche le Bahamas, la Sicilia Malta, mentre la Liguria sembra optare per Monaco.

Lo spauracchio della patrimoniale, in poche parole, ha iniziato a far muovere le indagini degli italiani verso l’estero. E più in particolare nella direzione di luoghi a tasse pari a zero dove poter andare eventualmente a nascondere i propri soldi prima che ci si inventi e diventi realtà un "contributo sociale". Prima che lo Stato, insomma, metta le mani nelle loro tasche.