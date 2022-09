Prezzi-choc, pane e case sempre più cari

Inflazione come presagio della recessione. È quanto emerge dal quadro statistico diffuso ieri da Eurostat, Istat e Banca centrale europea. In particolare, l'istituto europeo di statistica ha segnalato che ad agosto il prezzo del pane è cresciuto mediamente nell'Unione del 18% rispetto allo stesso mese 2021. Alla base del rincaro soprattutto le conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Tra agosto 2020 e lo stesso mese dell'anno scorso, infatti, il rincaro era stato solo del 3 per cento. Gli aumenti maggiori del costo del pane, nel periodo agosto 2021-agosto 2022, sono stati registrati in Ungheria (+65,5%), Lituania (+33,3%), Estonia e Slovacchia (+32,2% entrambi). I Paesi meno colpiti dal fenomeno sono stati invece la Francia (+8,2%), l'Olanda (+9,6%) e il Lussemburgo (+10,2%). L'Italia (+13,5%) si è collocata al di sotto della media Ue (+18%) anche, se secondo le stime di Coldiretti, il rincaro sarebbe stato del 23% (900 milioni in più).

L'Istat, invece, ha segnato un rialzo del 5,2% annuo dei prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre 2022, un dato trainato dal +12,1% delle abitazioni nuove, valore record dall'inizio della rilevazione nel 2011. La Bce, tuttavia, ha evidenziato che queste dinamiche potrebbero subire un rallentamento nei prossimi anni a causa dell'aumento dei tassi per i mutui. I tassi sui mutui nell'area euro, infatti, sono «saliti significativamente» nei primi sei mesi dell'anno con «l'aumento più forte su sei mesi mai registrato» dopo che avevano raggiunto un minimo record all'1,3% a settembre 2021. L'istituto di Christine Lagarde (in foto) ha citato uno studio secondo cui a un aumento di un punto percentuale dei tassi sui mutui corrisponde, a parità di altre condizioni, «un declino dei prezzi immobiliari di circa il 5% dopo due anni. E proprio il declino dell'immobiliare insieme a quello dell'occupazione è il manifesto della crisi.