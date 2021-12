Qualità, trasparenza e affidabilità: Moneyfarm migliore consulente finanziario indipendente d'Italia

Campione del Servizio per la categoria “Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia” e Top del Servizio nella categoria “Robo Advisor”. Moneyfarm fa il pieno di riconoscimenti, confermandosi per l'ennesima volta un'eccellenza nel campo delle società italiane attive nella consulenza finanziaria.

Sigillo d'oro per Moneyfarm

Per il settimo anno consecutivo Moneyfarm è stato nominato Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia 2022 dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. L'indagine “Campioni del Servizio 2022 – Migliori in Italia” promossa dal citato Istituto, leader europeo nelle indagini di mercato, in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte, rappresenta il più approfondito studio sulla qualità del servizio offerto da società italiane attive in vari settori dell’economia.

In questa ottava edizione sono state analizzate 1.616 aziende attive in 158 differenti settori dell'economia e raccolti 265mila giudizi dei clienti delle società prese in esame (o che lo siano stati negli ultimi tre anni). Ricevono il prestigioso Sigillo di Qualità soltanto le aziende che hanno ottenuto un “Service Experience Score” (SES) superiore alla media del settore di appartenenza. Risultato: 5 società su 14 con una valutazione superiore alla media del mercato nella categoria dei Consulenti Finanziari Indipendenti e 5 nella categoria dei Robo Advisor.

Moneyfarm ha ottenuto il primo posto tra i Consulenti Finanziari Indipendenti. E non è certo un caso, visto che lo ha fatto per il settimo anno consecutivo e che il 60% dei suoi clienti giudica il servizio offerto come “molto buono”, a fronte di un punteggio medio di settore pari al 50,5%. Il Sigillo d'Oro assegnato dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha quindi una duplice valenza. Da un lato testimonia il successo dei prodotti e dei servizi offerti da Moneyfarm; dall'altro è una garanzia di qualità assoluta per tutti i consumatori che scelgono di rivolgersi a questa società.

I segreti del successo

Fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, oggi Moneyfarm è una società internazionale di investimento con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine, che può contare sul contributo di un team formato da 130 professionisti. Gestisce il patrimonio di oltre 60mila risparmiatori seguendo un ritmo di crescita costante, a doppia cifra anno su anno. Le numerose certificazioni ricevute non fanno altro che fotografare, e certificare ulteriormente, l'eccellente lavoro svolto dall'azienda.

Uno dei segreti del successo di Moneyfarm sta nel suo modus operandi, basato su modello innovativo strettamente collegato all'utilizzo delle tecnologie digitali. In questo modo, la società è in grado di offrire un servizio di consulenza indipendente e su misura, oltre che una gestione patrimoniale eccellente, trasparente, semplice e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai gestori tradizionali. Non a caso, è una delle aziende innovative più finanziate in Italia, con oltre 115milioni di euro di finanziamenti complessivi ottenuti.

Il palmarès di Moneyfarm è ricco di premi che la società ha saputo accumulare nei dieci anni dalla sua fondazione per il suo servizio di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale. Vale la pena menzionare i più recenti: “Miglior Consulente Finanziario Indipendente 2021” secondo la classifica dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza dello scorso anno, l’Oscar dell’Innovazione ai migliori innovation leader che hanno ispirato le generazioni successive, il premio Boring Money “Best for Digital ISA 2021” e “Best for Customer service 2021”, il premio Best Direct SIPP Provider ai YourMoney.com Awards 2019 (uno dei più prestigiosi riconoscimenti per i servizi finanziari del Regno Unito) e il premio Innovation of the Year ai British Bank Awards 2018.

“ Siamo orgogliosi di questo doppio riconoscimento che, per il settimo anno consecutivo, ci vede premiati dai nostri stessi clienti per la qualità, l’accessibilità e la trasparenza del nostro servizio d’investimento e, in particolare, per l’indipendenza della consulenza ”, ha dichiarato Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm. “ Si tratta di un’ulteriore conferma della validità del modello ibrido, umano e digitale, di consulenza finanziaria che offriamo ormai da dieci anni ai risparmiatori italiani e che si è fatto trovare pronto a soddisfarne appieno le esigenze allo stress test della pandemia ”, ha concluso lo stesso Daprà, soddisfatto per i due ultimi traguardi raggiunti da Moneyfarm. In attesa di aggiungere altri riconoscimenti in bacheca.

Prova Moneyfarm e simula un Portafoglio personalizzato