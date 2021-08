Da qui alla fine dell'anno borsa in rialzo: ecco cosa dicono le prospettive

Non è questa una borsa per vecchi. Se sei vecchio ti chiedi come mai sia possibile a Ferragosto suonare le trombe del rialzo. Roba da non credersi: a Ferragosto c’è lo stesso fervore in Borsa che si nota alla fine dell’anno, non ci sono più stagioni. E questa euforia non è destinata ad esaurirsi presto se è vero che tutti i gestori sono unanimemente rialzisti da qui alla fine dell’anno. Poi mi potrete dire che i patatrac ribassisti succedono sempre quando tutti sono rialzista ma tant’è e in ogni caso dobbiamo subire il grafico che segue che non lascia sospetti su cosa effettivamente pensi ora il mercato:

Il nostro indice Ftse All Share nelle ultime due sedute di Borsa dell’ottava appena terminata non è nemmeno riuscito a chiudere al di sotto del massimo relativo precedente che finora aveva fatto da tappo (resistenza) e ora funge da pilastro del rialzo (supporto). Segno che se tanto ci dà tanto vedremo la settimana prossima una ripartenza con il turbo.

Che sia tutto al rialzo ormai è noto e il grafico che posto qui sotto indica come per comprare casa, arredi per la casa e automobili questo sia il peggior momento negli ultimi decenni. Ovviamente se non è il momento di comprare è sicuramente il momento di vendere: a buon intenditor poche parole !

Come i miei lettori sanno ogni giorno alle ore 19.30 l’Indipendente di Borsa aggiorna l’Independent Trend Index che segnala le migliori azioni del mercato di Borsa Italiana. Un lettore mi ha sostanzialmente detto di avere cercato di cherry picking e di essersi scottato le mani. Mi scrive infatti: “ Le azioni segnalate col ranking Independent Trend Index (ITI) sono azioni sui massimi. Ho provato a fare due acquisti pescando dalla lista: Portobello, che poi e' crollata e ora in profondo rosso, e culti mi, anch'essa adesso in rosso ”.

L’ITI è un selettore di azioni sui cui impostare delle operazioni di trading che noi suggeriamo di volta in volta che si materializza un triangolo o un uncino ma che i lettori possono fare tranquillamente da soli a patto di avere una loro formazione specifica che gli permetta di disegnare dei triangoli. E’ un lavoro per trader semi-esperti che sanno prendere profitto in fretta e soprattutto tagliare le perdite ancora più in fretta. Non è un servizio dove Lei compra si dimentica e poi ripassa dopo un mese.

Pubblico di seguito il grafico di Portobello con 9 punti di entrata: il primo è il breakout del massimo del collocamento con esplosione di volumi ed è il primo massimo storico infranto (numero 1). Qui abbiamo iniziato la copertura di Portobello appunto essendo una azione sui massimi storici. Degli altri triangoli diciamo che i due più insidiosi erano il numero 2 perché è stato in ogni caso seguito dal ribasso e quindi sarebbe scattato uno stop veramente di poco conto e il numero 4 perché era davvero sbavato (ma forse un bravo trader sarebbe rimasto dentro). Tutti gli altri era come sparare alla Croce Rossa. Sarebbe formativo discutere di quando il lettore sia entrato e di quando abbia preso lo stop o se sia ancora a mollo …

Su Cultimilano pubblico di nuovo il grafico con 6 punti di entrata: il numero 1 ovvero la rottura del massimo del collocamento è stata una trappola per Tori e infatti non c’erano volumi. Il secondo breakout numero 2 è stato molto sporco ma con grandi volumi e anche in questo caso un bravo trader forse poteva essere tratto in inganno. Ma gli altri 4 punti di entrata è stato come sparare contro la Croce Rossa compreso il numero 6 che è un triangolo in via di formazione per cui Le consiglio di attendere l’eventuale ulteriore breakout al rialzo se ancora in posizione. Anche Cultimilano è sempre stata seguita indicando di volta in volta le diverse orizzontalizzazioni. Sarebbe formativo discutere di quando il lettore sia entrato e di quando abbia preso lo stop o se sia ancora a mollo …

In conclusione mi pare di poter dire che ITI abbia fatto un buon lavoro segnalando due titoli bomba.