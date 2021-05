Cosa cambia sul blocco sfratti: ecco le novità per i proprietari

Il blocco degli sfratti per morosità, almeno quello relativo al periodo precedente lo scoppio della pandemia Covid, dovrebbe cessare come previsto il prossimo 30 giugno: all'interno del Decreto sostegni, infatti, questo non è stato ulteriormente prorogato a differenza di quanto accaduto per quelle condizioni venutesi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria.

Con un emendamento inserito in fase di conversione in legge del sopra citato Dl, infatti, la sospensione degli sfratti per morosità è stata posticipata al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, ed al 31 dicembre 2021 per quelli adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Le preoccupazioni di Spaziani Testa

Il presidente di Confindustria esprime le proprie perplessità a riguardo, vista l'ulteriore proroga per tutti i casi post Covid. "La nostra posizione è chiara: il blocco degli sfratti è, in sé, un abuso, perché priva i proprietari di un diritto sancito da un giudice, quello di tornare in possesso del proprio immobile, spesso dopo anni di mancate entrate, di spese e di tasse" , dichiara in una nota Giorgio Spaziani Testa. "A nostro avviso, quindi, al 30 giugno 2021 – dopo ben 16 mesi di sospensione del diritto – il blocco deve cessare per sempre e per tutti" .

Ma qual'è la posizione di Confedilizia rispetto allo sblocco degli sfratti pre-pandemia? "Le osservazioni immediate sono due" , spiega il presidente. "La prima è che, visto che si interviene oggi, non si vede perché non si debba fissare la fine del blocco, per tali situazioni, in una data precedente al 30 giugno. La seconda" , puntualizza ancora Spaziani Testa, "è che, per sbloccare le morosità pre pandemia, occorre modificare il testo approvato in Commissione, spostando in avanti la data del 28 febbraio 2020, posto che il provvedimento di rilascio giunge al termine di un procedimento che dura diversi mesi e quindi la proroga al 30 settembre 2021 includerebbe anche morosità che nulla hanno a che vedere con la pandemia" .

Il presidente di Confedilizia spera che nel governo si decida finalmente di dare un supporto anche ai proprietari di immobili, "privati da un anno e mezzo dei loro beni e del loro reddito, senza alcun risarcimento, e neppure esentati dal pagamento dell’Imu" .

La posizione del Carroccio