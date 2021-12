Tesla nel mirino della Sec, inchiesta sui pannelli solari

Ora la fedina da ambientalista di Elon Musk (in foto) è meno green e un po' più sporca. L'uomo che bollava i bitcoin in quanto inquinanti (salvo poi riabilitarli, poiché pecunia non olet, anche se digitale), vede la sua Tesla finire sotto la lente della Sec, l'organo di vigilanza della Borsa Usa. Un pasticciaccio brutto di pannelli solari, come ci racconta Reuters, col vizietto di prendere fuoco. La colpa - grave - sarebbe stata quella di non aver avvertito per anni clienti e azionisti del pericolo.

Un atto di negligenza, per usare un eufemismo, che con le debite proporzioni rimanda ai trucchetti dei furbetti del diesel. Tanto più che il guru dell'elettrico sta già affrontando un'indagine federale sugli incidenti legati ai suoi sistemi di guida assistita che, al momento, contano un morto e 17 feriti. Il titolo Tesla, è sceso ieri sotto i 1.000 dollari, salvo poi recuperare nel corso della seduta (-0,3% a un'ora dalla chiusura).

La storia è succose perché a spifferarla ai mastini della Consob americana è stato un ex dipendente, Steven Henkes, licenziato dalla casa automobilistica nell'agosto del 2020 come atto di rappresaglia, a suo dire, per aver sollevato problemi di sicurezza. Reuters spiega che Henkes, nella denuncia alla Sec, ha affermato di aver suggerito alla direzione di Tesla di eliminare i pannelli di SolarCity (acquisita nel 2016) soggetti a prendere fuoco, di riferire alle autorità di regolamentazione della sicurezza e quindi di informare i consumatori. Dopo che i suoi avvertimenti sono stati ignorati, ha presentato l'esposto alle autorità di regolamentazione. A Henkes, che aveva chiesto informazioni sullo stato dell'inchiesta, la Sec ha risposto che «abbiamo confermato con il personale della Division of Enforcement che l'indagine di cui si cercano i documenti è ancora attiva e in corso».

Non è la prima volta che Tesla ha problemi con i suoi pannelli solari. Walmart aveva citato in giudizio l'azienda nel 2019 in seguito a incendi in sette dei suoi negozi con pannelli solari montati sul tetto. Tesla ha negato le accuse e in seguito i due gruppi hanno risolto la controversia. Questa volta sarà invece forse più complicato trovare un accordo con gli automobilisti e le compagnie di assicurazione che vogliono trascinarla in tribunale.