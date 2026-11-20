Paragonando Andrea Orcel (in foto) a Leonardo da Vinci, si potrebbe dire che la scalata a Commerzbank sia stata la sua Gioconda. Ieri l’amministratore delegato di Unicredit è riuscito a strappare il «sì» al governo di Berlino per il matrimonio tra la controllata Hvb e Commerzbank, un’impresa che due anni fa - al momento del primo ingresso nel capitale della banca tedesca - sembrava quanto meno impervia. L’accordo è arrivato sulla base di otto punti, che Orcel ha scritto di proprio pugno al ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil. Impegni che ha definito «vincolanti». Al primo punto, Francoforte sarà la sede centrale in Germania al momento della fusione con Hvb (prevista nel 2028). Allo stesso modo sarà mantenuta la quotazione a Francoforte (il che fa presumere che le nozze potrebbero avvenire con un reverse merger, ovvero Commerz che acquista Hvb, ndr).

Il comitato esecutivo dovrà avere adeguata rappresentanza di Commerz e Hvb nel board di Unicredit con la nomina di «cittadini tedeschi» con le competenze adeguate: e non è un caso che si faccia esplicitamente riferimento «alle cariche di presidenza», con l’uscita di Pier Carlo Padoan che quindi dovrebbe essere sostituito da un tedesco (era circolato anche il nome dell’attuale numero uno di Commerz, Jens Weidmann). Uno degli impegni più apprezzati è stato sostenere le imprese tedesche con i finanziamenti e il mantenimento della rete internazionale, la cui forte razionalizzazione era un obiettivo di Orcel e che, a questo punto, potrebbe concentrare la razionalizzazione sulla rete di Unicredit. Di contro, Orcel ha ottenuto di non avere rappresentanti del governo nel consiglio di sorveglianza, al loro posto due persone di fiducia con l’approvazione di Berlino. Promessi anche investimenti in tecnologia e formazione, oltre al mantenimento delle decisioni strategiche in Germania: una cosa che non cambia tanto rispetto all’attuale modello federale di Unicredit. Soddisfatto il ministro Klingbeil, che ora auspica «una transizione ordinata del controllo». Lo stesso Orcel ha ringraziato Klingbeil «per l’approccio collaborativo» e il ministro-presidente dell’Assia, Boris Rhein, che ha definito l’accordo un «importante segnale per Francoforte».

Il banchiere italiano ha parlato ieri anche a un evento di JPMorgan a Londra notando come le nozze con Commerz non presentino rischi di esecuzione e che, se il governo lo vorrà, Unicredit è pronta a rilevare la quota del 13,3%. Quanto alle uscite di personale, Orcel ne prevede circa 5mila in 3-4 anni.

Intanto, Orcel ha parlato anche di Italia dove - a seguito del risiko - vede la nascita di un oligopolio con 4 banche che avranno oltre il 60% del mercato. Orcel ha poi confermato l’intenzione di acquistare le filiali in uscita dal consolidamento in atto nel Paese: «Alcune delle banche» coinvolte nel risiko «dovranno vendere sportelli, asset» per ragioni antitrust. «Se lo faranno chi li comprerà? Probabilmente saremo l’unico o uno dei due compratori».