Università telematiche, è vero boom

Le università telematiche festeggiano un primato che certifica una trasformazione ormai irreversibile del sistema universitario italiano. Secondo il primo rapporto Censis-United sulla didattica digitale, realizzato su 3.993 laureati delle sette università telematiche associate United, gli atenei digitali non rappresentano più una modalità alternativa di fruizione della didattica, ma una risposta sempre più rilevante ai cambiamenti del lavoro e alla necessità di rendere l'istruzione universitaria più accessibile. L'86,8% dei laureati intervistati ritiene infatti che le università telematiche siano maggiormente in grado di rispondere alle nuove esigenze tecnologiche della società contemporanea, mentre per l'81,6% i due modelli formativi, tradizionale e digitale, si integrano reciprocamente arricchendo il panorama dell'offerta universitaria.

I numeri raccontano una crescita impetuosa: nell'anno accademico 2024/2025 gli iscritti agli atenei telematici hanno superato le 309.000 unità, pari al 15,3% del totale degli studenti italiani, contro il 3,2% di dieci anni fa. In un decennio gli iscritti sono cresciuti di quasi il 470%, mentre i laureati sono aumentati di oltre l'860%, arrivando a rappresentare il 18% del totale dei laureati italiani. Per il 45,1% degli intervistati, senza la didattica digitale la laurea sarebbe rimasta un obiettivo irraggiungibile, mentre il 39,4% l'avrebbe raggiunta solo con tempi più lunghi: numeri che certificano il ruolo delle telematiche nel ridurre i divari educativi e territoriali, considerando che oltre la metà dei laureati al momento dell'iscrizione risiedeva nel Mezzogiorno.

"È stata lunga la fase di nascita delle telematiche con un percorso di attuazione che ha avuto accelerazioni e rallentamenti: questo processo ha raggiunto ora un punto di maturità", ha spiegato Giorgio De Rita

(in foto), segretario generale del Censis, durante la presentazione del rapporto alla Camera. "Oggi i laureati con le telematiche sono il 18% del totale ma solo 10 anni fa erano il 2% e lo stesso dicasi per gli iscritti".