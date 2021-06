Una valanga di concorsi: la data X e come accedere ai bandi

24mila nuovi posti di lavoro grazie al Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: si tratterà di concorsi pubblici e straordinari per decidere chi entrerà a far parte del mondo del lavoro dopo-pandemia o semplicemente chi vorrà darsi nuove opportunità e prospettive.

Le figure ricercate

Il testo definitivo del decreto Reclutamento vedrà la luce nella giornata di lunedì 7 giugno: sui 24 mila, la maggior parte (circa 16.500) saranno destinati a laureati in materie giuridiche ed economiche e addetti all’ufficio per il processo del Ministero della Giustizia nel quale c'è già un piano per 8milioni di euro di borse di studio a tirocinanti laureati ed una cifra di poco inferiore anche per borse per stage di perfezionamento in cancelleria. Circa 5.410 figure tra diplomati e laureati avranno la possibilità, vincendo, di far parte del supporto tecnico informatico dei tribunali, 500 addetti alla rendicontazione in carico ai diversi ministeri di cui la maggior parte saranno di base a Roma. È inoltre previsto l’arruolamento di mille professionisti con incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni in giro per l’Italia con il compito di favorire la semplificazione.

Concorsi per i dirigenti di prima fascia

Anche il 50% dei dirigenti di prima fascia sarà obbligato ad entrare tramite concorso. Come si legge sul Corriere, è anche creata una nuova area di funzionari per i profili a più alta specializzazione. Dal testo finale del decreto sul reclutamento che sarà operativo da domani dovrebbe essere eliminata la norma che toglieva il limite di un anno agli incarichi per i lavoratori in pensione così come le norme sui premi per fasce ai dipendenti pubblici.

Come iscriversi

Le comunicazioni saranno di volta in volta pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale: per tutti i concorsi, il portale pubblico sarà l’unica via d’accesso. Per registrarsi e candidarsi sarà necessario avere Spid, Carta d’identità elettronica e Carta nazionale dei servizi. Il dipartimento della Funzione pubblica bandirà un "concorso di idee" rivolto a tutti gli Under 30 per individuare il logo del portale: ci sarà tempo fino al 7 luglio per farsi avanti. Ma non è tutto: Linkedin, il social più importante al mondo per intraprendere contatti lavorativi, dovrebbe stipulare una partnership con il ministero della Pubblica amministrazione per facilitare le assunzioni di 24 mila professionisti e tecnici a tempo determinato per cinque anni oltre che alla creazione, entro agosto, di un portale per il reclutamento online. La pubblica amministrazione punta a migliorarsi e superare il settore privato che non ha un portale unico nazionale per l’incrocio tra domanda e offerta.