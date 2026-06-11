Del Vecchio vara Fondazione Lmdv per finanziare "interventi concreti"

Nuova iniziativa di Leonardo Maria Del Vecchio (in foto). Dopo il rafforzamento condotto nella cassaforte di famiglia Delfin, l'imprenditore figlio del fondatore di Luxottica lancia la Fondazione Lmdv, costituita su iniziativa per dare "continuità e struttura", si legge sulla nota ufficiale, a un percorso filantropico maturato negli anni attraverso iniziative promosse in prima persona, collaborazioni con organizzazioni del Terzo Settore e progetti orientati a inclusione, salute, formazione e nuove generazioni.

L'idea, quindi, è unire nello stesso contenitore una serie di impegni personali, dando loro una piattaforma progettuale stabile, "capace di ideare, sviluppare e sostenere interventi concreti e replicabili". La Fondazione opera nei campi della formazione, dell'accesso al lavoro, dell'abitare sociale, della cultura e dello sviluppo delle comunità. "La filantropia non può limitarsi all'erogazione di risorse", è stato il commento di Del Vecchio, "deve costruire alleanze, ascoltare i territori e creare condizioni perché le persone possano avere autonomia e prospettiva. Fondazione Lmdv nasce per questo: trasformare un impegno personale in una piattaforma capace di generare opportunità, autonomia e futuro".

La Fondazione trova una prima applicazione in quattro progetti già avviati o in fase di sviluppo. Finalmente Casa! è sviluppato con la Comunità di Sant'Egidio e prevede il recupero di un'ex area industriale a Tor Sapienza, nella periferia est di Roma, per realizzare un modello di co-housing sociale destinato ad anziani soli e famiglie giunte in Italia attraverso i corridoi umanitari. Mastri 4.

0 punta a favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità attraverso percorsi di formazione. Ad Agordo, la Fondazione sostiene l'ammodernamento e lo sviluppo del nuovo polo infanzia 0-6. A Pietrasanta, è in fase di sviluppo un progetto dedicato a un nuovo hub culturale.