“I conduttori li scelgo io, Piervincenzi resta”. Corsini detta la linea sul futuro di Report

Sembra non avere fine la saga di Report dopo l’uscita di Sigfrido Ranucci a causa delle pretese della redazione del programma. Giornalisti e inviati della trasmissione di Rai3 da settimane fanno le barricate perché vorrebbero scegliere loro chi andrà alla conduzione a partire da novembre. La scelta della Rai, ricaduta su giornalisti interni al servizio pubblico, assunti a tempo indeterminato con concorso pubblico, e già gravitanti da tempo nell’orbita di Report, non è stata gradita dalla redazione.

Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti sono stati criticati fortemente anche da Ranucci, che a questo punto non ha più voce in capitolo con Report: Presutti in queste ore, proprio per le polemiche scatenate per il suo nome, ha deciso di rinunciare all’incarico.“È una scelta personale, lei è una risorsa per l’azienda e un’ottima professionista”, ha dichiarato il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che su Piervincenzi, invece, conferma assolutamente la presenza.

La conduttrice, ha voluto spiegare il direttore, “è stata la mia prima preoccupazione e cercherò di mantenere questa attenzione. Stiamo riallineando un formato, mantenendo quello che è buono e inserendo novità per venire incontro a un nuovo tipo di pubblico”. La comunicazione via mail, invece, ha precisato che è servita “per formalizzare, con lei ho parlato. Io parlo con tutti, ci siamo confrontati, c’è stato un dialogo”. I conduttori, ha sottolineato, “li sceglie il direttore, mi pagano per questo, tra le altre cose”, aggiungendo poi: “Stiamo lavorando per partire e far andare in onda Report l’8 novembre”. Con la rinuncia di Presutti, spiega, “c’è stato un passo indietro e ora devo capire”. Corsini ha poi spiegato che “gli incontri ci sono tutti i giorni” anche perché, ha evidenziato, “lavoriamo nella stessa palazzina, li vedo tutti i giorni”. L’intenzione, ha aggiunto il direttore “è trovare oggi un nuovo conduttore”.