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Lavoro

Universitas Mercatorum, a Roma NoF 2026: studiosi da 29 Paesi a confronto su intelligenza artificiale, 6G e reti del futuro

Fino al 2 ottobre Universitas Mercatorum ospita la 17ª International Conference on Network of the Future (NoF), con contributi scientifici da cinque continenti. Al centro dell’edizione 2026 intelligenza artificiale, reti 5G e 6G, cybersecurity, Open RAN, digital twin e infrastrutture cloud-edge

Luca Romano
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Promuovere la condivisione di conoscenze, la collaborazione scientifica e il confronto internazionale sulle tecnologie che stanno definendo il futuro delle infrastrutture digitali: è questo l’obiettivo della 17ª International Conference on Network of the Future (NoF), ospitata a Roma da Universitas Mercatorum fino al 2 ottobre.

Per quattro giorni si riuniranno nella Capitale ricercatori, docenti, giovani studiosi e professionisti provenienti da 29 Paesi e cinque continenti per un confronto internazionale sulle tecnologie destinate a trasformare le infrastrutture digitali dei prossimi anni: dall’intelligenza artificiale applicata alla gestione e alla sicurezza delle reti alle architetture AI-native, dalle reti 5G e 6G all’Open RAN, fino a digital twin, cloud-native networking, edge computing, Internet of Things, automazione e resilienza delle infrastrutture.

La conferenza è coordinata dalla professoressa Barbara Martini di Universitas Mercatorum e dal professor Paolo Monti della Chalmers University of Technology, con la guida del comitato tecnico affidata alla professoressa Sahar Hoteit dell’Université Paris-Saclay e al professor Marco Polverini di Sapienza Università di Roma.

Il programma propone sessioni tecniche, dimostrazioni e tre keynote internazionali dedicati alle principali sfide e prospettive delle reti di nuova generazione, dal 6G alla sicurezza, fino alle infrastrutture europee per la sperimentazione delle tecnologie beyond 5G e 6G. Particolare attenzione sarà dedicata anche al rapporto tra intelligenza artificiale e reti, al centro del panel “Networks in the AI Era: Data as a Goldmine for Research and Innovation”, che riunirà esperti del mondo accademico, industriale e istituzionale. Il programma sarà completato da workshop e tutorial sulle nuove tecnologie di rete e da momenti di confronto e networking tra i partecipanti.

Nata nel 2010, NoF è diventata negli anni un appuntamento internazionale per la comunità scientifica impegnata nello studio del futuro di Internet e delle reti di nuova generazione. Le sue edizioni si sono svolte in Europa, Africa, Asia, Nord America, Sud America e Australia, contribuendo a costruire una comunità scientifica globale attorno alle tecnologie, alle architetture e ai servizi destinati a definire le reti del futuro. Con NoF 2026, Universitas Mercatorum consolida la propria presenza nel panorama internazionale della ricerca sulle infrastrutture digitali e amplia le opportunità di collaborazione con università, centri di ricerca e imprese.

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