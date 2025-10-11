Disney + alza i prezzi: ecco quanto costa adesso l'abbonamento in Italia

Disney + decide di aumentare in prezzi, e lo fa con una email con la quale avvisa i propri utenti in Italia. A partire dal mese di novembre, a patto che non ci siano disdette, l'abbonamento sarà automaticamente rinnovato alla nuova cifra. Nel messaggio inviato dall'azienda c'è proprio questo avviso, e gli abbonati avranno facoltà di decidere.

A quanto pare l'adeguamento ha interessato tutti i tipi di abbonamento, dallo standard con pubblicità al Premium. Non se ne è salvato nessuno. Gli aumenti hanno riguardato sia gli abbonamenti annuali che quelli mensili. Ma di cosa si tratta? L'incremento non è particolarmente gravoso, nel senso che non si sono registrati degli aumenti onerosi. Si parla solo di qualche euro in più. Tuttavia è indicativo. Una volta arrivata in Italia, Disney ha continuato ad aumentare le sue tariffe.

La piattaforma è sbarcata nel nostro paese nel marzo 2020 con un solo abbonamento possibile, quello di 6,99 euro al mese. Oggi lo stesso piano è arrivato a costare 10,99 euro al mese. Adesso i tipi di abbonamento sono molti di più. C'è la possibilità di guardare le serie tv anche in download, senza disporre della linea internet. Gli abbonati vedranno cambiare le tariffe a partire da novembre, mentre per chi decide di abbonarsi ora i prezzi sono già riadattati.

Nello specifico, l'abbonamento standard mensile con pubblicità è aumentato di un euro, e da 5,99 euro è passato a 6,99 euro; l'abbonamento standard mensile senza pubblicità, invece, è passato da 9,99 euro a 10,99 euro; l'abbonamento standard annuale cresce di 10 euro, e da 99,90 euro arriva a 109,90 euro; l'abbonamento Premium mensile aumenta di 2 euro, da 13,99 euro a 15,99 euro; infine, l'abbonamento Premium annuale cresce da 139,90

euro a 159,90 euro, con un aumento di 20 euro.

Come abbiamo detto, il rinnovo, salvo disdette, sarà automatico, pertanto chi non fosse contento delle nuove tariffe deve prendere i dovuti provvedimenti adesso.