"Fai una scelta". Cosa fare se Facebook o Instagram vi mostrano questo banner

La nuova era di Facebook e Instagram in Italia è partita nelle scorse ore, quando gli utenti hanno iniziato a visualizzare un banner nel momento in cui tentavano di accedere ai social targati Meta sia tramite app che attraverso il web. Come annunciato verso la fine dello scorso mese, quindi, i fruitori delle celebri applicazioni hanno la possibilità di scegliere se continuare a utilizzarle in modo completamente gratuito, fornendo in cambio la propria autorizzazione per le pubblicità personalizzate, o se dare un taglio alle inserzioni sottoscrivendo un abbonamento. "Fai una scelta relativa alle inserzioni" , avvisa il banner di Meta. "Nell'ambito dei cambiamenti legislativi nella tua area geografica, ora puoi scegliere se continuare a usare i Prodotti di Meta senza costi aggiuntivi, consentendoci di usare le tue informazioni per le inserzioni. In alternativa, puoi abbonarti per usarli senza inserzioni".

L'utente può effettuare la sopracitata scelta nella schermata che si apre successivamente. "Vuoi abbonarti o continuare a usare i nostri Prodotti senza costi aggiuntivi con le inserzioni?" , domanda ancora Meta, che invita tutti a prendere visione di cosa comporterà ciascuna delle opzioni a disposizione. L'opzione abbonamento comporta l'utilizzo dell'account Facebook senza alcuna inserzione, dietro il pagamento di 9,99 euro al mese comprese le imposte applicabili: le informazioni dell'utente non saranno in questo caso usate per le inserzioni. L'altra opzione è quella che prevede un uso gratuito delle app. "Scopri prodotti e brand grazie alle inserzioni personalizzate mentre usi il tuo account senza costi aggiuntivi" , si legge sul banner, "le tue informazioni saranno usate per le inserzioni".

Scegliendo l'opzione "Abbonati" si apre un ulteriore banner in cui vengono illustrati i piani di pagamento previsti da Meta: "Ecco cosa accadrà se ti abboni" . Verrà addebitata una tariffa fissa da 9,99 euro al mese (12,99 euro al mese da app) per tutti gli account fino al 1° marzo 2024. Dopo tale data le cose cambieranno, e si dovranno sborsare ulteriori 6,00 euro al mese (8,00 euro al mese da app) "per ogni account Facebook o Instagram aggiuntivo presente in questo Centro gestione account".

Selezionando il tasto "Continua" arriva un riepilogo dei costi, mentre con "Continua con il pagamento" si viene indirizzati alla schermata nella quale indicare i dati della Carta con cui effettuare la transazione (Numero Carta, scadenza, Cvv e Paese di emissione).

Qualsiasi delle scelte venga fatta dall'utente, essa potrà comunque essere modificata in qualunque momento, accedendo alla sezione "Preferenze realtive alle inserzioni" dal "Centro di gestione account".