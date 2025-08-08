Instagram, come funziona la novità Repost (e cosa fare se non è ancora disponibile nel tuo account)

Dopo una lunga attesa, Instagram arriva con una novità a lungo richiesta, vale a dire i Repost. Si tratta, in sostanza, della possibilità di poter pubblicare nuovamente qualsiasi contenuto già condiviso. Se fino ad oggi gli utenti hanno dovuto ingegnarsi, utilizzando applicazioni o ricorrendo a screenshot con menzione, ecco che finalmente la piattaforma ha deciso di intervenire.

Il Repost fa parte di un pacchetto contenente una serie di aggiornamenti per gli utenti. Gli utilizzatori del social troveranno dunque un nuovo pulsante, quello del repost, al di sotto di ogni post o reel. Ricordiamo che prima si trovavano già tre pulsanti: il cuore per mettere un like, il ballon che sta a indicare i commenti, una freccia per inoltrarlo o inserirlo in una Storia. Adesso se ne è aggiunto un quarto per il repost.

Il repost permette di condividere il contenuto sul feed. "Ora, con i repost, la mappa e la scheda 'Amici' in Reels, è più facile per te e i tuoi amici rimanere in contatto attraverso i contenuti che ti piacciono su Instagram" , è quanto si legge nel comunicato che gli sviluppatori hanno pubblicato sul blog della piattaforma . "I repost verranno consigliati nei feed dei tuoi amici e follower e saranno anche in una scheda separata sul tuo profilo, così potrai sempre tornare a rivedere i tuoi repost".

Lo scopo è ovviamente quello di collegare ancora di più le persone, che sfruttando Instagram come luogo in cui ritrovarsi. I repost, viene inoltre spiegato, si troveranno in un'area separata dal profilo dell'utente, che potrà consultare la pagina. "Se sei un creator, questo significa che se i tuoi contenuti vengono ripubblicati da qualcun altro, potrebbero essere consigliati ai follower di quella persona, anche se queste persone non ti seguono. Questo offre ai creator una nuova opportunità di raggiungere più persone ogni volta che crei qualcosa che vale la pena condividere. Per ripubblicare un reel o un post, tocca l'icona di ripubblicazione" , si legge ancora.

Non solo il bottone repost, nel pacchetto di aggiornamenti Instagram si trova anche la

Amici

novità, presente sia nei reel che nei feed.

Le nuove funzioni sono disponibili per tutti gli account. Se non presenti, il consiglio è quello di aggiornare la app.