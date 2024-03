Un lucchetto per le chat protette: la novità di WhatsApp

Si tratta di una novità sulla quale il team di sviluppo di Meta sta lavorando almeno dallo scorso gennaio, ma vedrà presto la luce proprio nei prossimi aggiornamenti: su WhatsApp sarà a breve presente un'icona a forma di lucchetto che individuerà tutte quelle chat protette dalla crittografia end-to-end. Ormai siamo nelle fasi conclusive, dato che il roll out ha già preso il via.

Anche questo elemento si inserisce nel progetto di realizzazione dell'interoperabilità che dovrebbe riguardare i milioni di utenti europei, e attraverso esso l'app di messaggistica istantanea più diffusa al mondo si allineerà alle direttive tracciate dal Digital Markets Act, divenuto realtà di recente per l'intero continente. Ad anticipare la novità sono stati ancora una volta gli esperti del portale WABetaInfo, i quali l'hanno rilevata all'interno del pacchetto di aggiornamenti della versione Beta 2.24.6.11 dell’applicazione di WhatsApp per Android. Secondo quanto riferito dalla redazione del sito, tra l'altro, la medesima funzionalità dovrebbe presto essere introdotta anche per gli utenti che hanno a loro disposizione le release 2.24.6.7, 2.24.6.8 e 2.24.6.10.

L'icona a forma di lucchetto e l'indicazione scritta che la accompagna non restano a lungo sullo schermo del cellulare, ma fanno una fugace comparsa subito dopo l'apertura della chat. Pochi secondi che sono sufficienti per informare gli utenti dell'app di messaggistica istantanea targata Meta che i messaggi scritti o le chiamate effettuate non potranno essere intercettati da nessuno, neppure dal team di WhatsApp, e questo proprio grazie all'utilizzo del protocollo Signal e della crittografia end-to-end.

Una volta avviato il roll out, occorrerà attendere la raccolta di commenti e feedback sul servizio da parte degli utenti che stanno testando le versioni Beta, prima di pensare a una distribuzione della novità nei prossimi aggiornamenti del programma. Si tratta quindi di un nuovo elemento importante per garantire ai fruitori della celebre app la tutela della privacy, oggi più che mai al centro dell'attenzione e delle necessità degli utenti di tutto il mondo. Il mese prossimo, tra l'altro, entraranno in vigore, come già annunciato da tempo dal team di sviluppo attraverso i principali social network, i nuovi dei termini di servizio previsti per WhatsApp.