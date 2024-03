In arrivo un nuovo filtro: cosa si potrà fare con Whatsapp

Ancora una novità in arrivo per WhatsApp. L'applicazione di messaggistica istantanea maggiormente utilizzata dagli utenti, infatti, sta proponendo una nuova funzione che consentirà agli utilizzatori di recuperare un messaggio in chat in maniera molto più rapida.

A dare l'annuncio è stata Meta, società che detiene WhatsApp. La nuova funzione è attualmente in fase di distribuzione, e sarà presto usufruibile anche nel nostro Paese. Lo stesso Mark Zuckerberg ha voluto presentarla al pubblico in un recente filmato.

Più comodo e veloce

La novità introdotta consentirà agli utenti di cercare più rapidamente uno specifico messaggio all'interno di una chat, risparmiando tempo. In pratica sarà possibile applicare un filtro per data specifica, e il messaggio verrà fuori.

In sostanza, sarà sufficiente aprire la conversazione in cui si trova il messaggio, aprire il menù dell'applicazione, indicato dai tre puntini in altro a destra, e fare tap su "Cerca". Nella barra in alto si potranno inserire le parole da cercare nella conversazione, quelle che possono aiutarci nella ricerca. Oppure, grazie alla nuovissima funzione, si potrà scegliere l'opzione collegata al calendario e lì inserire la data specifica collegata al messaggio che stiamo cercando.

Scegliendo il giorno preciso, l'applicazione procederà cercando le parole chiave che abbiamo digitato nei messaggi scambiati in quella data specifica. Ciò, come è possibile intuire, ridurrà il campo di ricerca e ci consentirà di rintracciare prima il messaggio che stavamo cercando.

La nuova funzione

Questa nuova metodologia di ricerca è già presente per Android e iOS. Può darsi che non sia ancora disponibile per tutti, ma WhatsApp assicura che si trata di giorni. La funzione arriverò anche per WhatsApp Web e verrà impiegata allo stesso modo.

La novità è stata accolta con grande entusiasmo. Per quanto semplice, tale funzione permetterà indubbiamente di risparmiare tempo e di trovare prima tutti quei messaggi dispersi nelle chat. Si pensi, ad esempio, a un messaggio contenente un appuntamento, o i turni di lavoro. Informazioni importanti che spesso abbiamo bisogno di consultare nell'immediato.

Come spiegato dal team di WhatsApp, basterà inserite anche un solo termine e poi indicare la data desiderata per essere portati al messaggio presente nella chat che desideriamo, senza scorrere tutta la conversazione.