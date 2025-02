Privacy su WhatsApp, le tre impostazioni che sarebbe bene disattivare

Ascolta ora 00:00 00:00

La sicurezza dei dati è un tema fondamentale per gli utenti di WhatsApp, piattaforma recentemente presa di mira dai criminali del web. Per proteggere i nostri account ci sono dei semplici passaggi che possono essere fatti sin da subito. Quasi sempre le funzioni offerte da Meta, che aggiorna costantemente la sua applicazione, sono utili e apprezzabili. Esistono tuttavia tre funzionalità che, al contrario, sarebbe meglio non utilizzare e disattivare.

Sono stati alcuni esperti tedeschi a indicare tre feature risultate dannose per i nostri account, dal momento che possono portare a una pericolosa fuga di dati. Queste tre funzioni anderebbero disattivate subito.

La prima funzione da eliminare, e che quasi certamente è attiva in ogni account WhatsApp, è la visibilità dell'immagine profilo scelta da noi. In questo modo, infatti, tutti coloro che sono in possesso del nostro numero di telefono sono in grado di vederla. Si tratta di una cosa sicura? Secondo chi si occupa di cybersicurezza assolutamente no. Bisognerebbe impedire che tutti abbiano accesso a questa informazione. Basta entrare nel nostro account, dscegliere Impostazioni, Privacy e poi Immagine del profilo. A quel punto si può decidere se rendere l'immagine visibile a tutti o se invece limitare certi contenuti solo a chi si desidera, o a nessuno.

Altra cosa da fare sarebbe non rendere più visibile quale è stato l'ultimo nostro accesso alla piattaforma. Quando questa funzione è attiva, sotto il nostro nome compaiono le informazioni relative a quando abbiamo aperto WhatsApp l'ultima volta, con tanto di data e orario. Per disattivare questa funzioe, basta andare su Impostazioni e poi scegliere Privacy e Ultimo accesso e online. A quel punto si può decidere se limitare questa informazione a pochi contatti o a nessuno, oppure, al contrario, estenderla a tutti. Si può inoltre decidere se condividere o meno quando siamo online.

Infine, è possibile intervenire anche sulle spunte blu che indicano il momento in cui abbiamo letto un messaggio, o viceversa.

WhatsApp permette di modificare anche questo aspetto. È sufficiente andare su Impostazioni, scegliere Privacy e cercare la voce Conferme di lettura. A quel punto basterà cliccare su Off per rimuovere questa funzione.