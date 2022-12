Ripartire dopo una separazione? Ti aiuta la tecnologia

Sfruttare i progressi della tecnologia per migliorare la vita delle persone è il concetto alla base di Pods, una piattaforma web innovativa pensata per separati e divorziati ma aperta a tutti coloro che vogliono far ripartire la propria vita. La fine di una relazione sentimentale può essere considerata come un lutto da elaborare, come la fine di un capitolo della propria vita dopo il quale se ne devono scrivere di nuovi. Pods si propone come un nuovo luogo di incontro per interagire e incontrare persone che hanno avuto le stesse esperienze di vita, grazie a un algoritmo cognitivo del perfect match.

Cos'è Pods

È un'evoluzione del concetto di dating online, che sfrutta la tecnologia di machine learning basata sull'elaborazione di una elevata quantità di dati per fornire agli utenti dei match in linea con la profilazione fornita al momento dell'iscrizione. È grazie alle informazioni inserite in questo passaggio, che comprendono elementi generali anagrafici ma anche specifici target e dati relativi a casa, famiglia, lavoro e hobby, che il sistema elabora i dati di match.

Pods nasce nell'ottica di fornire alle persone divorziate o separate un supporto per affrontare una nuova fase della vita nella quale si presentano numerosi problemi, sia a carattere psicologico che pratico. Sebbene la scelta di interrompere una relazione arrivi al termine di un percorso decisionale lungo e ragionato, il "dopo" è sempre un'incognita. Entrando nell'universo di Pods si ha accesso a una community di persone che condividono il medesimo percorso di vita, abitudini ed esperienze. Ma non solo, perché la mission della piattaforma va oltre il concetto di dating ludico, per la ricerca dell'amore o dell'amicizia.

La community comprende anche professionisti pronti ad affiancare gli iscritti nella ripartenza, aiutandoli nella ricerca di una casa o di un nuovo lavoro, a disposizione anche per consulenze psicologiche e legali. Con Pods Professional, inoltre, si entra in contatto con persone che desiderano condividere l'esperienza di una vacanza di gruppo o che offrono attività ricreative per bambini. Grazie alla rete, si accede anche a offerte esclusive di cui possono godere gli iscritti alla community.

Come nasce Pods

L'idea di realizzare una piattaforma di questo tipo ha origine nell'individuazione di una lacuna nel mondo del dating online, osservando il mondo reale e le sue dinamiche. " Parlavo con un amico avvocato e mi raccontava delle sue abilità prima a separare coppie e poi a ricrearne delle nuove presentando gli uni alle altre in base a ciò che aveva capito dalle loro storie e dai motivi delle loro crisi ", ha dichiarato Cobianchi, fondatore di Pods insieme a Caccetta e a un gruppo di professionisti.

" Le coppie nuove nascono solo quando c’è una affinità dell’esperienza e quando, mettendosi insieme, i soggetti risolvono reciprocamente i problemi che la separazione ha generato. Da qui l’idea di una piattaforma di dating che faccia su larga scala questa attività e cioè metta in contatto persone separate e divorziate con la stessa esperienza di vita che possano non solo conoscersi e frequentarsi ma risolvere insieme i temi spinosi delle proprie vite ", conclude Cobianchi.

Anche l'idea del nome è nata dall'osservazione del mondo reale. Pods, infatti, sono i branchi di delfini che per loro natura si sviluppano e si uniscono per fornire supporto gli uni agli altri, proteggersi e anche divertirsi. Traslando il concetto nel mondo degli esseri umani si ritrovano le stesse necessità, soprattutto a seguito di un evento traumatico come una separazione o un divorzio.

Come funziona Pods

Per entrare nella community di Pods è necessario effettuare l'iscrizione sul sito Podslife.it, compilando tutti i campi per la creazione di un profilo. Terminata questa operazione, l'algoritmo propone una selezione di altri profili compatibili in base alle informazioni fornite per agevolare il match, indicando persone con gli stessi interessi, residenti nella stessa città o con passioni simili. Tutti i dati forniti all'iscrizione concorrono a profilare una selezione attendibile. Peculiare di Pods è la possibilità di creare il proprio Poddy, che può essere assimilato a un bot attraverso il quale l'utente fornisce specifiche informazioni per rendere la profilazione ancora più precisa. Può essere settato su "amore" o su "amicizia" e in base alla scelta modifica i criteri di filtraggio dei risultati.

Per il resto, il funzionamento di Pods non differisce dal resto delle piattaforme che prevedono la frequentazione di una community per fare nuove conoscenze. Ma un plus di Pods è la possibilità di dare vita a un proprio Pod, ossia uno spazio tematico specifico e personale all'interno della community.