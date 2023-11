WhatsApp, arriva la svolta che aspettavamo: come funziona la ricerca per data

Arriva anche per WhatsApp la possibilità di utilizzare la ricerca per data, in grado di trovare ogni genere di contenuto, dalle foto alle conversazioni, servendosi di un particolare filtro del motore di ricerca. Si tratta, come viene segnalato dai più esperti del settore, di una funzione che, almeno per adesso, resta limitata per chi usa la versione beta per WhatsApp web in beta, ma è più che probabile che, dopo una doverosa fase di rodaggio, il servizio venga esteso.

Ma come funziona la ricerca per data su WhatsApp? Tutti conosceranno la ricerca per data offerta da Google che, con i comandi "prima di una determinata data" e "dopo una determinata data" e l'impiego della funzione Strumenti, è in grado di risponde alle necessità degli utenti.

WhatsApp ricerca

WhatsApp funzionerà alla stessa maniera. Sarà infatti sufficiente selezionare l'icona del calendario che comparirà nel momento in cui cliccheremo sulla lente d'ingrandimento e scegliere il giorno, il mese e l'anno che serviranno a limitare la ricerca, aiutandoci a trovare ciò che stiamo cercando. Questo metodo ci auterà a "navigare" nella nostra cronologia, permettendoci così di ritrovare file, audio, video, foto, conversazioni e link. Sarà anche possibile ridurre la ricerca filtrando i dati in base a ciò che stiamo effettivamente cercando.

Come abbiamo detto la funzione è già attiva, mentre per quanto concerne WhatsApp web è limitata alla versione beta. La speranza è che sia presto operativa in pianta stabile. Per adesso la funzione per WhatsApp è in fase di test, ma tutto fa pensare che nel breve periodo sarà presente in ogni versione e piattaforma della app di messaggistica.

Come fare la ricerca

La ricerca data, dunque, è molto semplice e intuitiva. Per trovare ciò che cerchiamo, basterà entrare nella conversazione, cliccare sulla lente d'ingrandimento e quindi sul calendario, che vedremo comparire alla sinistra della casella di ricerca. A quel punto selezioneremo mese e anno, arrivando a limitare la ricerca all'arco temporale che ci interessa. Sarà poi possibile filtrare ulteriormente a seconda di ciò che stiamo cercando.

Come segnalato dal portale online hdblog.it, ci sono delle perplessità per quanto concerne la ricerca per data dei messaggi vocali, dal momento che non è semplice datarli, ma per questo non sono state trovate ancora delle solizioni soddisfacenti. Un valido aiuto potrebbe essere, in questo caso, la trascrizione dei vocali: una soluzione che però non è stata applicata per ragioni legate alla tutela della privacy degli utenti della piattaforma.