WhatsApp cambia tutto: ecco il pacchetto di novità in arrivo

Il nuovo anno comincia con un pacchetto ricco di novità per gli utenti di WhatsApp. Come annunciato sul blog ufficiale, sono in arrivo tante migliorie per chattare e videochiamare, per un'esperienza sulla piattaforma sempre più innovativa e piacevole. Stando alle ultime informazioni rilasciate, i frequentatori della più famosa piattaforma di messaggistica istantanea avranno a disposizione nuovi effetti per la fotocamera, sticker per i selfie, reazioni più rapide e la condivisione di pacchetti di sticker con gli amici e molto altro.

Grazie a queste ulteriori migliorie, sarà possibile avvalersi di ben 30 sfondi diversi quando scatteremo una foto o registreremo dei video. Non solo. WhatsApp metterà a disposizione nuovi filtri ed effetti da applicare ai nostri lavori, permettendoci di modificarli. Insomma, potremo personalizzare sempre di più foto e filmati, rendendoli unici.

Le emoticon saranno ancor più a portata di mano. Basterà fare doppio tap sul messaggio a cui vogliamo rispondere per inserire le nostre reazioni. " Ora puoi toccare due volte un messaggio per reagire e scorrere rapidamente le reazioni che hai usato maggiormente ", è quanto si legge nel comunicato ufficiale rilasciato sul blog.

La grande novità, però, è la possibilità di trasformare i nostri selfie in sticker, avvalendosi del comando "Crea" nel menù sticker. Troveremo infatti l'opzione che ci consentirà di fare un autoscatto e renderlo un adesivo. Al momento questa funzione è a disposizione dei soli utenti Android, ma pare che presto arriverà anche per iOs.

Restando in tema sticker, WhatsApp darà la possibilità di condividerli con altri amici presenti sulla piattaforma. Si potranno dunque scambiare pacchetti di sticker all'interno del proprio gruppo. Per fare ciò basterà entrare nel menù sticker, fare tap sui tre puntini e selezionare "Invia". " Hai scoperto un pacchetto di sticker che il tuo amico sicuramente adorerà? Ora puoi condividerlo con facilità direttamente nelle tue chat ", è la proposta del team della piattaforma.

Per poter usufruire di tutte queste novità, basterà aggiornare l'applicazione all'ultima versione disponibile.