WhatsApp, ecco quali smartphone non potranno più utilizzare l'app

WhatsApp si appresta a dire addio ad alcuni smartphone, ormai troppo obsoleti per continuare a garantire una perfetta compatibilità con l'applicazione, sempre più aggiornata e performante. Mentre gli sviluppatori della nota piattaforma di messaggistica istantanea continuano ad apportare migliorie per renderla sempre più appetibile agli utenti, i vecchi cellulari, a un certo punto, cessano di essere aggiornati e per tale ragione non possono più supportare certe modifiche dell'applicazione.

Ogni anno la lista di dispositivi compatibili viene accorciata, ed ecco che anche stavolta è stato comunicato un elenco di quegli smartphone che, a partire da novembre, non potranno più garantire il funzionamento della piattaforma. È stata la stessa Meta a dare la comunicazione.

Gran parte dei telefoni sui quali WhatsApp non potrà più funzionare sono iPhone. Gli iPhone che non potranno essere aggiornati alle nuove versioni di iOS saranno incompatibili con l'app di messaggistica. Chi è in possesso di uno di questi cellulari sarà presto informato con una notifica in cui viene invitato ad aggiornare il sistema operativo sul proprio telefono, oppure a cambiare dispositivo.

Tutti gli smartphone con sistema operativo precedente a iOS 15.5 diventeranno obsoleti per WhatsApp. Stesso discorso per gli iPad con OS 15.5 e versioni precedenti. Dal 30 novembre, su tutti questi dispositivi WhatsApp non funzionerà più. Allo stesso modo si comporterà WhatsApp Business.

Cosa fare nel caso in cui si disponga di un dispositivo con sistema operativo iOS 15.4 (o versioni precedenti)? Il consiglio è quello di aggiornare il prima possibile il sistema operativo, entrando nell'app, scegliendo Impostazioni e poi Aggiornamento Software.

In questo modo si vedrà se il proprio smartphone può ancora essere aggiornato. In caso affermativo, è importante procedere subito con l'aggiornamento. Se invece non vi è alcuna possibilità di aggiornare il sistema, allora non c'è altra scelta: si deve cambiare smartphone o tablet.