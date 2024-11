WhatsApp innalza il livello di personalizzazione: ecco la funzione che elimina i filtri delle chat preimpostati

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli sviluppatori di WhatsApp, come appare evidente da alcune recenti novità ancora in fase di test e perfezionamento, stanno continuando ad operare per incrementare il livello di personalizzazione del programma.

Alla fine dello scorso ottobre, ad esempio, era stata annunciata direttamente sul blog lo sviluppo di una funzionalità studiata per consentire agli utenti di districarsi nella giungla delle proprie conversazioni e dei contatti tramite la creazione di liste personalizzate. Questi filtri per le chat, diffusi inizialmente solo tra i beta testers, forniranno l'opportunità di ritrovare i messaggi in modo rapido e quindi di tenere traccia delle conversazioni più importanti. "Grazie alla funzione Liste, ora puoi filtrare le tue chat usando categorie personalizzate a tua scelta. Parenti, colleghi, vicini di casa: con le liste puoi concentrarti sulle conversazioni più importanti, ogni volta che ne hai bisogno" , precisava il comunicato ufficiale.

Con la release della versione 2.24.23.23 di WhatsApp Beta per Android, gli sviluppatori hanno introdotto nelle scorse ore un'ulteriore novità che consente di incrementare ulteriormente il livello di personalizzazione: gli utenti che hanno potuto scaricare questo aggiornamento stanno infatti già sperimentando un'opzione attraverso la quale è possibile, per la prima volta in assoluto nella storia della app di messaggistica istantanea targata Meta, eliminare gli elenchi di chat preimpostati, ovvero quelli che sono presenti di default fin dal momento dell'installazione del programma sul proprio cellulare.

Ciò significa, in sostanza, che alcuni dei filtri noti, come ad esempio "Gruppi" o "Da leggere", potranno essere rimossi dall'utente qualora ritenesse che essi non siano funzionali all'organizzazione che vuole dare alle proprie conversazioni: l'operazione, che non era stata mai consentita prima del rilascio di questo aggiornamento, può tornare particolarmente utile a coloro che utilizzano il proprio cellulare per lavoro. Sarà sufficiente effettuare una pressione prolungata sull'elemento di cui si vuole fare a meno e successivamente scegliere la voce "Elimina lista".

È bene comunque rimarcare il fatto che queste voci non spariranno del tutto, ma potranno essere recuperate in qualsiasi momento dai fruitori della app

semplicemente raggiungendo le "Impostazioni" e poi selezionando la voce "Liste": qui gli utenti troveranno un set di gruppi di organizzazione preimpostati per ripristinare quelli che possono eventualmente tornare nuovamente utili.