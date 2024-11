WhatsApp, la novità ispirata a Instagram: ecco cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo in un periodo particolarmente ricco di novità per quanto concerne WhatsApp, e l'ulteriore conferma arriva da un'anticipazione diffusa online dagli esperti di WaBetaInfo: gli sviluppatori della celebre app di messaggistica istantanea targata Meta stanno infatti per mettere a disposizione di tutti una serie di aggiornamenti che andranno ad arricchire nello specifico gli stati degli utenti.

All'interno di questo pacchetto è incluso anche un elemento che ricorda molto da vicino una funzionalità presa in prestito da Instagram, celebre social network anch'esso di proprietà di Meta: si tratta degli stiker "Tocca a te", che contribuiranno ad ampliare le possibilità a disposizione dei fruitori di WhatsApp per poter aggiornare il proprio stato pubblico unitamente ai sondaggi. Dopo la formattazone automatica, la traduzione dei testi nella propria lingua in tempo reale e le liste per le chat, quindi, gli utenti si preparano ad accogliere le novità che renderanno più vivace l'aggiornamento dello stato stimolando la partecipazione dei propri contatti.

Per quanto concerne i sondaggi, la svolta principale è proprio quella che li porterà a entrare negli stati personali dei profili creati sulla celebre app di messaggistica istantanea. Da un punto di vista pratico non ci sono differenze con quelli che è già possibile pubblicare all'interno delle chat di gruppo: l'utente può quindi proporre un sondaggio agli users presenti in rubrica, che hanno la possibilità di scegliere tra le varie opzioni proposte al momento della creazione dall'ideatore del quesito. A tal proposito lo sticker inerente i "Sondaggi" è già apparso negli upgrade iOS dello scorso settembre, anche se la funzionalità ancora non è stata stata attivata.

La funzione "Tocca a te", originariamente "Add Yours", fu invece introdotta per la prima volta su Instagram nel 2021 con lo scopo di consentire agli utenti di proporre all'interno delle Stories dei thread pubblici. Funzionano come una sorta di "Catena di Sant'Antonio", per cui l'ideatore propone un tema specifico e passa poi la palla agli altri followers: in genere si tratta di foto di animali, di cibo, di libri o di vacanze.

Ora, a distanza di oltre tre anni dalla sua introduzione, Meta ha deciso di estendere questa possibilità anche agli utenti WhatsApp, con una differenza che risulterà rilevante.

Essendo la rete della privacy più stretta per quanto concerne l'app di messaggistica istantanea, tutte le interazioni "Tocca a te" resteranno interne al gruppo di persone con cui si è scelto esplicitamente di condividere il proprio stato personale, e saranno ulteriormente tutelate dalla crittografia end-to-end.