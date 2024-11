WhatsApp introduce le liste per le chat: come organizzare e filtrare le conversazioni

Immagine da WhatsApp Blog

Altra novità in arrivo per WhatsApp; come annunciato sul blog ufficiale, molto presto gli utenti della nota piattaforma di messaggistica istantanea avranno a disposizione la possibilità di creare delle liste per organizzare meglio le proprie conversazioni.

I filtri per le chat, fanno sapere gli sviluppatori, consentono di trovare i messaggi più rapidamente e, allo stesso tempo, permettono di tenere traccia delle conversazioni. L'accoglienza ricevuta dalla platea di utilizzatori ha convinto WhatsApp a proseguire su questa linea. " Grazie alla funzione Liste, ora puoi filtrare le tue chat usando categorie personalizzate a tua scelta. Parenti, colleghi, vicini di casa: con le liste puoi concentrarti sulle conversazioni più importanti, ogni volta che ne hai bisogno" , si legge nel comunicato ufficiale.

Per chi è solito conservare un numero considerevole di conversazioni questa nuova funzione potrebbe essere davvero la svolta. Tramite le Liste sarà infatti possibile creare delle categorie personalizzate in cui inserire i contatti. A quanto pare la novità è disponibile da ieri - giovedì 31 ottobre - per tutti coloro che usano l'app regolarmente e in versione stabile, mentre gli altri dovranno attendere pochi giorni, giusto qualche settimana. Si tratta di una funzione assolutamente gratuita.

Ma come funziona? La nuova funzione dovrebbe comparire sotto la barra di ricerca. Le conversazioni vengono organizzate di default nella categoria "Tutte", ma se facciamo tap sull'icona a destra (segno +) possiamo creare una categoria personalizzabile, con tanto di nome, in cui inserire le chat che vogliamo. Un esempio potrebbe essere quello di creare una categoria "Famiglia", o "Lavoro". Le Liste saranno visibili solo dall'utente, che potrà agire, modificandole, in qualsiasi momento.

"Puoi creare e modificare facilmente le tue liste toccando il + nella barra dei filtri in alto nella scheda Chat, o modificando quella che ti interessa tenendola premuta" , viene spiegato nel

"Analogamente ai tuoi 'preferiti', sia i gruppi che le chat individuali possono essere aggiunti a una lista, e qualsiasi lista creata apparirà nella barra dei filtri".

messaggio lasciato sul blog.