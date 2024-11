WhatsApp, in arrivo la formattazione automatica: a cosa serve

Immagine da profilo X WaBetaInfo

Gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro per raccogliere i dati ed effettuare gli ultimi ritocchi di una nuova funzionalità che potrà rendere più gradevole l'esperienza degli utenti nella lettura e nella gestione dei dati rilevanti presenti all'interno di una conversazione: tutto ciò sarà possibile grazie alla semplificazione della formattazione automatica dei testi delle chat. Con questo semplice stratagemma, i fruitori dell'app di messaggistica istantanea targata Meta vedranno subito messi in risalto i dati più importanti, senza correre il rischio di vederli scivolare via tra le righe della conversazione.

Stando a quanto riportato dagli esperti di WaBetaInfo, la funzione sarebbe già stata messa a disposizione di alcuni utenti beta attraverso l'aggiornamento 2.24.23.9 per Android, già scaricabile dal Google Play Store.

La formattazione automatica consentirà agli utenti di WhatsApp di focalizzare la propria attenzione sui contenuti più importanti riportati all'interno delle chat. Per quanto concerne i link, per esempio, essi verranno sottolineati di default e risulteranno immediatamente distinguibili dal resto del testo, così come le menzioni di gruppo, per le quali la nuova funzione ha invece predisposto il formato grassetto. Non solo, dato che per risultare ancora maggiormente, i numeri di telefono inseriti all'interno di una conversazione riceveranno addirittura una doppia formattazione, risultando sia in grassetto che sottolineati.

Chiaro che l'obiettivo dei programmatori sia quello di rendere l'esperienza della partecipazione alle chat più piacevole, agevolando l'individuazione di dati importanti all'interno di conversazioni di gruppo che, spesso e volentieri, si contraddistinguono per una quantità di informazioni particolarmente elevata se non addirittura caotica.

Tutto questo con la semplice creazione di un testo interattivo che si avvicina molto al funzionamento degli hyperlink sul Web: grazie a questo risalto dovuto alla differente formattazione, gli utenti di WhatsApp comprenderanno al volo quali parti del testo sono utilizzabili, come in genere avviene per quelle sottolineate. Quando nella chat scorreranno link o numeri di telefono, tali elementi si riconosceranno immediatamente come cliccabili, spingendo l'utente a interagire con essi in modo più semplice.

La nuova funzionalità attualmente si trova proprio nell'ultima fase di test, ragion per cui, come annunciato da Meta, verrà rilasciata gradualmente a tutti gli utenti dell'app di messaggistica istantanea nelle prossime settimane.